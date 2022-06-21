Українська берегова оборона не дала росії встановити повний контроль на Чорному морі
Про це повідомляє британська розвідка.
"Можливості берегової оборони України значною мірою нейтралізували здатність росії встановити контроль на морі та розмістити морські сили у північно-західній частині Чорного моря. Це підірвало початковий план росії щодо вторгнення, який передбачав створення ризику для Одеської області з моря", - йдеться у звіті.
За даними розвідки, українські війська успішно використовують передані протикорабельні ракети Harpoon.
Український флот 17 червня вдарив по російському судну "Василій Бех", що доставляв окупантам зброю на острів Зміїний. Військові повідомили про 70% загиблого екіпажу, про решту - невідомо.
Знищення судна під час поповнення запасів свідчить про те, що росія постійно стикається з труднощами, коли намагається підтримати сили на острові.
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