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Українська берегова оборона не дала росії встановити повний контроль на Чорному морі

Українські війська успішно використовують передані протикорабельні ракети Harpoon
Українська берегова оборона не дозволила росії встановити повний контроль на Чорному морі, що завадило планам окупантів створити військову загрозу для Одещини з моря.
Українська берегова оборона не дала росії встановити повний контроль на Чорному морі Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє британська розвідка.

"Можливості берегової оборони України значною мірою нейтралізували здатність росії встановити контроль на морі та розмістити морські сили у північно-західній частині Чорного моря. Це підірвало початковий план росії щодо вторгнення, який передбачав створення ризику для Одеської області з моря", - йдеться у звіті.

За даними розвідки, українські війська успішно використовують передані протикорабельні ракети Harpoon.

Український флот 17 червня вдарив по російському судну "Василій Бех", що доставляв окупантам зброю на острів Зміїний. Військові повідомили про 70% загиблого екіпажу, про решту - невідомо. 

Знищення судна під час поповнення запасів свідчить про те, що росія постійно стикається з труднощами, коли намагається підтримати сили на острові. 

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21 06 2022 13:34
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