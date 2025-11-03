Українські далекобійні безпілотники розширюють зону ударів по росії – Euronews

За даними джерел, у західних регіонах України в таємних майстернях готують колони ударних дронів, які стартують з імпровізованих смуг і проникають углиб російської території.

Українські далекобійні безпілотники завдали серії ударів по російських нафтопереробних заводах, паливних складах та військових логістичних центрах, послаблюючи енергетичну інфраструктуру та змушуючи москву вводити обмеження на постачання пального.

Про це повідомляє Euronews.

"Дрони розвиваються. Замість того, щоб літати на 500 кілометрів, тепер вони літають на 1000. Для успішної операції потрібні три фактори: дрони, люди та планування. Ми хочемо досягти найкращого результату. Для нас це свята місія", — каже командир під позивним "Фідель".

Багато безпілотників виготовляються в серії у підпільних майстернях із деталей, що постачаються широкою мережею. Один із найпоширеніших типів — "Лютий" — має просту конструкцію: корпус у формі "ковбаси", один гвинт і трикутний хвіст. Низька собівартість (орієнтовно $55 000 за одиницю) дозволяє випускати такі апарати масово.

Західні аналітики фіксують помітний, але не катастрофічний вплив атак на російські НПЗ. Огляд аналітичного центру Carnegie Endowment нарахував щонайменше 16 великих нафтопереробних заводів, уражених дронами — це близько 38% номінальної потужності країни з переробки нафти. Проте більшість заводів відновлювали роботу протягом кількох тижнів за рахунок запасів і перерозподілу потужностей.

Міжнародне енергетичне агентство оцінює, що повторні удари знизили потужності переробки росії приблизно на 500 000 барелів на день. Внаслідок цього в окремих регіонах виникли внутрішні дефіцити пального, місцеве нормування та обмеження експорту дизелю й авіапалива, хоча глобальне видобування нафти залишалося стабільним.

Київ називає реальні втрати у постачанні: за оцінками української сторони, росіяни втратили до 20% поставок бензину через удари безпілотників, заявив президент Володимир Зеленський.

Тактика виснаження і зміна уявлень про безпеку

Експерти охарактеризували кампанію як логістичну: удари змушують росію розосереджувати постачання, перекидати резерви й посилювати протиповітряну оборону далеко від фронту. "Протягом більшої частини війни росія діяла, виходячи з припущення, що її власна територія у безпеці. Тепер це не так", — зазначив Адріано Босоні з аналітичної компанії RANE.

Крім того, операції демонструють спроможність України автономно створювати і використовувати далекобійні ракето-дрони без повної залежності від імпортних систем — важливий фактор на тлі обмежень постачання певних типів озброєнь.

Euronews відзначає, що хоча дрони вже мали помітний вплив на логістику та енергетичну інфраструктуру росії, їхні удари не призвели до тривалої руйнації переробних потужностей — натомість вони змінили розуміння безпеки та змусили опонента переналаштувати логістику й оборону.