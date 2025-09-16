Українські дрони вразили черговий НПЗ рф
Сьогодні вночі, 16 вересня, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України завдали удару по нафтопереробному заводу в російському Саратові.
Про це повідомили Генеральний штаб Генштаб і ССО.
У районі заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.
Результати ураження наразі уточнюються.
Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових підприємств російської нафтопереробної галузі. Він спеціалізується на виробництві понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема:
-
бензину,
-
дизельного пального,
-
мазуту,
-
технічної сірки,
-
бітуму та вакуумного газойлю.
За даними російських джерел, у 2023 році обсяг переробки на підприємстві становив 4,8 млн тонн.
Лише вчора ми повідомляли, що Кіришський НПЗ у рф призупинив роботу ключового блоку після атаки українських дронів.