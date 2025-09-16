Українські дрони вразили черговий НПЗ рф

На об’єкті зафіксовано вибухи й пожежу, масштаби ураження уточнюються.

Сьогодні вночі, 16 вересня, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України завдали удару по нафтопереробному заводу в російському Саратові.

Про це повідомили Генеральний штаб Генштаб і ССО.

У районі заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

Результати ураження наразі уточнюються.

Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових підприємств російської нафтопереробної галузі. Він спеціалізується на виробництві понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема:

бензину,

дизельного пального,

мазуту,

технічної сірки,

бітуму та вакуумного газойлю.

За даними російських джерел, у 2023 році обсяг переробки на підприємстві становив 4,8 млн тонн.

Лише вчора ми повідомляли, що Кіришський НПЗ у рф призупинив роботу ключового блоку після атаки українських дронів.