Українські дрони вразили черговий НПЗ рф

16 вересня 2025, 11:33
Фото: firtka.if.ua
На об’єкті зафіксовано вибухи й пожежу, масштаби ураження уточнюються.

Сьогодні вночі, 16 вересня, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України завдали удару по нафтопереробному заводу в російському Саратові. 

Про це повідомили Генеральний штаб Генштаб і ССО

 У районі заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. 

Результати ураження наразі уточнюються.

Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових підприємств російської нафтопереробної галузі. Він спеціалізується на виробництві понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема:

  • бензину,

  • дизельного пального,

  • мазуту,

  • технічної сірки,

  • бітуму та вакуумного газойлю.

За даними російських джерел, у 2023 році обсяг переробки на підприємстві становив 4,8 млн тонн.

Лише вчора ми повідомляли, що Кіришський НПЗ у рф призупинив роботу ключового блоку після атаки українських дронів.

 

війнавтрати рф

