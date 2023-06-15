Українські пілоти вже навчаються на літаках F-16 – НАТО

Альянс країн Європи і Північної Америки заявив, що вже розпочалось навчання українських пілотів на літаках F-16.

Але точна дата передачі цих винищувачів все ще невідома.

Про це повідомив генерального секретаря НАТО Єнс Столтенберг, пише Укрінформ.

"По-перше, я вітаю рішення кількох країн-членів Альянсу далі підтримувати Україну під час навчання пілотів. І також пізніше ми можемо прийняти рішення щодо надання реактивних літаків 4-го покоління F-16", - заявив Столтенберг.

Він висловив вдячність Данії за її провідну роль у забезпеченні цих питань та готовність навчати українських пілотів.

"Коли конкретно це рішення буде прийнято ще не відомо. Але вже ясно, що навчання почалося і це дає нам змогу тоді надати літаки. Тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати", - додав генсек НАТО.