Українські пілоти вже навчаються на літаках F-16 – НАТО
Але точна дата передачі цих винищувачів все ще невідома.
Про це повідомив генерального секретаря НАТО Єнс Столтенберг, пише Укрінформ.
"По-перше, я вітаю рішення кількох країн-членів Альянсу далі підтримувати Україну під час навчання пілотів. І також пізніше ми можемо прийняти рішення щодо надання реактивних літаків 4-го покоління F-16", - заявив Столтенберг.
Він висловив вдячність Данії за її провідну роль у забезпеченні цих питань та готовність навчати українських пілотів.
"Коли конкретно це рішення буде прийнято ще не відомо. Але вже ясно, що навчання почалося і це дає нам змогу тоді надати літаки. Тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати", - додав генсек НАТО.Про те, що питання про постачання Україні винищувачів F-16 фактично вирішене, говорили ще в травні, але наразі невідомо, коли Україна отримає літаки, адже в США та Європі існують дуже складні бюрократичні процеси.