Українські військові почнуть навчання на танках Leopard у Польщі

Військові вже пройшли відбір.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Києві, повідомляє видання Niezależna.

"Важка бронетехніка має ключове значення для захисту України від російської агресії. З заявами виступили наші колеги, міністри оборони країн, які мають танки Leopard. Остаточну декларацію чекаємо до середини лютого", – сказав він.

Блащак нагадав, що першим етапом процесу передачі танків Україні є навчання українських військових.

"Польща вже долучилася до цього навчання, українські солдати пройшли відбір. Незабаром вони будуть тренуватися на танках Leopard", – запевнив очільник польського уряду.

Раніше у Польщі заявили про готовність розпочати навчання військових ЗСУ управлінню танками Leopard 2.