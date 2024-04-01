Українсько-російська війна обвалює ціни на пшеницю – Forbes

Наразі дві країни - експортери продають її за заниженими цінами.

Про це пише діловий журнал Forbes.

Війна росії в Україна спустошує скарбниці як Києва, так і москви.

Наразі не зрозумілий вплив світовий ринок зерна, зокрема, пшениці і це важливо, адже ціни на пшеницю зараз штучно занижені і можуть відскочити в будь-який момент та знову підштовхнути інфляцію вгору.

"Щось має змінитися, щоб зупинити Україну і росію від низьких цін на товарну пшеницю, які не мають економічного сенсу, оскільки обидві сторони продовжують фінансувати витрати на військові дії", – сказав автор товарного звіту про грошові потоки Hackett Money Flow Шон Хаккетт.

Він додав, що Україна і рф, знаючи, що отримання готівки зараз, навіть за рахунок економічних втрат, має певний сенс, адже за готівку можна придбати замінні матеріали, необхідні під час війни.

"Аби зупинити процес продажу зерна за заниженими цінами потрібні урядові обмеження чи виробники самостійно мають відмовитись від цієї ідеї", - додав Хаккетт.

До початку війни в лютму 2022 року експорт пшениці з росії та України становив 29% ринку.

На сьогодні ця частка впала до 14,3%, згідно з даними веб-сайту World's Top Exports. Частково таке падіння було зумовлене необхідністю пропонувати нижчі ціни, щоб наповнити державну скарбницю, але частково це сталося через брак робочої сили та інших ресурсів для вирощування культури.

"Поточна ситуація на ринку пшениці не може тривати вічно. Зрештою, вирощування пшениці у збиток призведе до банкрутства фермерів", - вважає експерт.

Проте на це може повипливати погода: по-перше, в перші два тижні травня, ймовірно, будуть заморозки і, ймовірно, завдасть шкоди врожайності, зменшивши пропозицію пшениці.

Також існує занепокоєння, що ключовий регіон вирощування на півдні росії біля Чорного моря страждає від посушливої погоди, яка може посилитися.

Нещодавно пшениця коштувала $5,62 за бушель, згідно з даними Trading Economics. Це нижче від піку в $7,57, досягнутого в липні минулого року.

"У випадку, якщо США або Росія постраждають від прогнозованої несприятливої погоди, експерти очікують, що ціна на пшеницю повернеться до зростання після декількох місяців падіння. Якщо ж трапиться і те, і інше, то варто очікувати ще більшого зростання цін. Звичайно, погоду важко передбачити, тому інвестори повинні бути готові до зміни тактики", – пише видання.