Українці вибороли три медалі етапу Кубка світу із шашок

У Польщі завершився етап Кубка світу з шашок-100 Polish Open 2022

У Польщі завершився етап Кубка світу з шашок-100 Polish Open 2022. Змагання відбувалися в Юлінеку під Варшавою. В них взяли участь 64 спортсмени із 9-ти країн. Україну представляли 17 спортсменів, інформує Міністерство молоді та спорту України.

Представники України вибороли три нагороди.

Срібна медаль в активі одеситки Вікторії Мотричко.

Бронзові медалі отримали представники Харкова - Юрій Анікеєв та Юлія Макаренкова.

У топ-10 також потрапив вінничанин Денис Шкатула. Він на 9-тому місці.