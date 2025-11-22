Українців повернули з білорусі за сприяння Трампа – ГУР

Підготовка була тривала і, як тільки відкрилося вікно можливостей, операція була реалізована.

Повернені з білорусі українці утримувалися переважно за проукраїнську позицію. Провідну роль у їх звільненні зіграв президент США Дональд Трамп.

Про це заявив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та речник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов.

"Переважно люди утримувалися за проукраїнську позицію. Обвинувачувалися в допомозі і сприянню Україні. Це справді важлива подія, тому що ми розуміємо, що це не кінець і далі буде. Хотів би окремо подякувати провідній допомозі і ролі США і президенту Дональду Трампу", - зазначив Юсов.

Він також підкреслив, що слід окремо відзначити конструктивну позицію керівництва Білорусі. Також до повернення українців долучився посланець президента США в Білорусі Джон Коул, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи Крістофер Сміт.