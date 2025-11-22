Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Українців повернули з білорусі за сприяння Трампа – ГУР

22 листопада 2025, 16:55
Підготовка була тривала і, як тільки відкрилося вікно можливостей, операція була реалізована.
Повернені з білорусі українці утримувалися переважно за проукраїнську позицію. Провідну роль у їх звільненні зіграв президент США Дональд Трамп.
 
Про це заявив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та речник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов.
 
"Переважно люди утримувалися за проукраїнську позицію. Обвинувачувалися в допомозі і сприянню Україні. Це справді важлива подія, тому що ми розуміємо, що це не кінець і далі буде. Хотів би окремо подякувати провідній допомозі і ролі США і президенту Дональду Трампу", - зазначив Юсов.
 
Він також підкреслив, що слід окремо відзначити конструктивну позицію керівництва Білорусі. Також до повернення українців долучився посланець президента США в Білорусі Джон Коул, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи Крістофер Сміт.
 
За його словами, підготовка була тривала і, як тільки відкрилося вікно можливостей, операція була реалізована.
 
"Щодо наймолодшої звільненої українки, якій 18 років, то це відома істрорія. Коли їй було 16 років, її звинуватили в підтримці України, в тому, що "вона намагалася робити деякі речі на території білорусі", - додав Юсов.
 

 

