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Укрзалізниця додає вагон до популярного рейсу "Київ-Варшава"

27 лютого 2023, 18:45
Укрзалізниця додає вагон до популярного рейсу
Джерело: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Продаж додаткових квитків стартує 28 лютого.

"Укрзалізниця" збільшує кількість вагонів у потязі №67/68 Київ - Варшава Всходня. Додаткові місця зʼявляться 2 березня.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Варшавський напрямок доступний тільки зареєстрованим пасажирам з реальним номером телефону, продають не більше 4 квитків в одні руки.

"Нагадаємо, що через розбіжність у ширині колії та необхідність перестановки вагонних візків на кордоні цим маршрутом курсують виключно вагони міжнародного стандарту RIC з тримісними купе. Додаткові квитки стануть доступними виключно у застосунку Укрзалізниці завтра рівно о 08:00 ,"-йдеться у повідомленні.

Крім того, для поціновувачів стандартних вагонів купе та СВ, новішої модифікації, більш містких та без незвичних для багатьох 3-х полиць одна над одною.

В "Укрзалізниці" нагадали, що з України до Польщі продовжує курсувати новий поїзд №19/20 "Київ — Хелм" зі зручною пересадкою на Варшаву.

Обидва вказані рейси вирушають із Києва одночасно о 18:14 щоденно, до Хелма прибувають о 4:55, а до Варшави — о 10:12.

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