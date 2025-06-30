Уряд Британії вимагає пояснень від BBC за скандальні гасла про Ізраїль

Стармер вимагає пояснень від мовника.

Політики Британії чинять тиск на Британську телерадіомовну корпорацію (BBC) після того, як вона транслювала прямий етер з музичного фестивалю в Гластонбері, де скандували "смерть Армії оборони Ізраїлю". Зокрема, прем'єр Кір Стармер вважає, що BBC "повинна пояснити", чому такі висловлювання залишились в етері.

Про це пише Politico.

Під час фестивалю Боббі Вайлан, фронтмен панк-дуету Bob Vylan, очолив натовп та разом з ним зі сцени скандував "смерть, смерть" Армії оборони Ізраїлю. Міністр освіти Джекі Сміт заявила, що його поведінка "безсумнівно перетнула межу", а поліція має розслідувати, чи нема у його словах складу злочину.

"[BBC] зробила тут помилку. Недостатньо просто сказати на екрані, що це сумнівна мова", — каже Сміт.

За словами речника британського уряду, міністр культури Ліза Ненді провела розмову з цього приводу з гендиректором BBC Тімом Дейві. Водночас тіньовий міністр внутрішніх справ Кріс Філп (Консервативна партія) заявив, що Вайлан "підбурює до насильства та ненависті", а BBC запропонував притягнути до відповідальності за трансляцію.

Окрім Вайлана, свою позицію щодо війни у Газі висловлювали зі сцени й інші артисти. Ірландське хіп-хоп тріо Kneecap також виступало на цьому фестивалі. Один з учасників гурту раніше отримав звинувачення в тероризмі за демонстрацію прапора на підтримку бойовиків з "Хезболли" на концерті в Лондоні. Звинувачення він заперечив.

Виступ Kneecap BBC вирішила не транслювати, натомість показала відредаговану версію в Інтернеті. Речник BBC також сказав, що деякі коментарі, зроблені під час виступу Вайлана, були "вкрай образливими".