Уряд Естонії підготував новий пакет військової допомоги для України
Про це повідомляє ERR.
"Бойові дії в Україні залишаються інтенсивними, і хоча Україна отримує все більше західної зброї, ми морально зобов’язані підтримувати Україну. Українці воюють за наші спільні цінності, і якщо у нас є зброя, яку ми можемо їм віддати - треба це робити", - зазначив міністр оборони Ханно Певкур.
Польовий госпіталь - вже другий - надають у співпраці з Німеччиною.
Рішення уряду передбачає також, що Естонія приєднається до країн, які допомагають навчати українських військових.
Загальна вартість переданої Естонією військової допомоги складає 250 млн євро. Серед зброї, яка вже надавалася - "Джавеліни", протитанкові гранатомети, гаубиці, протитанкові міни, різні види стрілецької зброї з боєприпасами, обладнання для зв’язку, засоби захисту, медичні засоби, сухпаї.
Нагадаємо, міністр оборони Словаччини пообіцяв допомагати українцям.
Додати коментар
- ВІДЕО NASA готується до дебютного запуску гігантської американської місячної ракети
- ФОТО Російська пропаганда в публікаціях Deutsche Welle: МЗС України просить Німеччину відреагувати
- ФОТО Українська та Польська пошти домовилися зменшити вартість та вдосконалити процеси відправлення посилок
- Війна росії в Україні - це остаточний розпад Радянського Союзу, вважає колумніст Bloomberg Хел Брендс
- росія може вдатися до провокацій на Запорізькій АЕС