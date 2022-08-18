Уряд Естонії підготував новий пакет військової допомоги для України

Естонія схвалила новий пакет військової допомоги для України, який включає нові партії мінометів і протитанкової зброї, а також ще один польовий госпіталь.

Про це повідомляє ERR.

"Бойові дії в Україні залишаються інтенсивними, і хоча Україна отримує все більше західної зброї, ми морально зобов’язані підтримувати Україну. Українці воюють за наші спільні цінності, і якщо у нас є зброя, яку ми можемо їм віддати - треба це робити", - зазначив міністр оборони Ханно Певкур.

Польовий госпіталь - вже другий - надають у співпраці з Німеччиною.

Рішення уряду передбачає також, що Естонія приєднається до країн, які допомагають навчати українських військових.

Загальна вартість переданої Естонією військової допомоги складає 250 млн євро. Серед зброї, яка вже надавалася - "Джавеліни", протитанкові гранатомети, гаубиці, протитанкові міни, різні види стрілецької зброї з боєприпасами, обладнання для зв’язку, засоби захисту, медичні засоби, сухпаї.

Нагадаємо, міністр оборони Словаччини пообіцяв допомагати українцям.