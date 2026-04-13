В Ірані прокоментували погрози Трампа закрити Ормузьку протоку

13 квітня 2026, 09:53
В Ірані прокоментували погрози Трампа закрити Ормузьку протоку
Фото: DW
Блокувати Ормузьку протоку військові США почнуть 13 квітня.
Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф відреагував на погрози США блокувати американськими кораблями Ормузьку протоку.
 
Про це йдеться в його дописі у X.
 
"Насолоджуйтеся нинішніми цінами на бензин. З огляду на так звану “блокаду”, незабаром ви будете з ностальгією згадувати бензин за 4–5 доларів", — написав Галібаф.
 
Нагадаємо, 11 квітня в Пакистані відбулися переговори між США та Іраном. Вони тривали 21 годину, але завершилися без досягнення угоди. Американський віцепрезидент Джей Ді Венс, який представляв США, заявив, що іранці відхилили вимогу Вашингтона щодо розробки ядерної зброї. Після цього Трамп заявив, що Військово-морські сили США розпочнуть процес блокування всіх суден, які намагатимуться увійти або вийти з Ормузької протоки. Також Трамп доручив військовим "шукати та затримувати" кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило мито Ірану.
 
Пізніше Центральне командування США повідомило, що США почнуть блокувати всі судна, які заходять до портів Ірану або виходять із них, 13 квітня о 10-й годині ранку за східним часом (17:00 за Києвом).
СШАІранОрмузька протока

Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
