В Ірані прокоментували погрози Трампа закрити Ормузьку протоку

Блокувати Ормузьку протоку військові США почнуть 13 квітня.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф відреагував на погрози США блокувати американськими кораблями Ормузьку протоку.

Про це йдеться в його дописі у X.

"Насолоджуйтеся нинішніми цінами на бензин. З огляду на так звану “блокаду”, незабаром ви будете з ностальгією згадувати бензин за 4–5 доларів", — написав Галібаф.

Нагадаємо, 11 квітня в Пакистані відбулися переговори між США та Іраном. Вони тривали 21 годину, але завершилися без досягнення угоди. Американський віцепрезидент Джей Ді Венс, який представляв США, заявив, що іранці відхилили вимогу Вашингтона щодо розробки ядерної зброї. Після цього Трамп заявив, що Військово-морські сили США розпочнуть процес блокування всіх суден, які намагатимуться увійти або вийти з Ормузької протоки. Також Трамп доручив військовим "шукати та затримувати" кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило мито Ірану.

Пізніше Центральне командування США повідомило, що США почнуть блокувати всі судна, які заходять до портів Ірану або виходять із них, 13 квітня о 10-й годині ранку за східним часом (17:00 за Києвом).