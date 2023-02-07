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В Ірані заявили, що не планують будувати завод з виробництва дронів у Росії

07 лютого 2023, 17:36
В Ірані заявили, що не планують будувати завод з виробництва дронів у Росії
Фото: Google
У Тегерані звинуватили Захід у поширенні фейків про Іран.

Про це повідомило агентство Mehr.

"На жаль, країни, які є найбільшими експортерами зброї та військової техніки на одну із сторін війни хочуть ввести в оману світову громадську думку, розповсюджуючи фальшиві новини", — заявив офіційний представник МЗС Ірану Насера Канані Чафі.

При цьому він зазначив, що нібито Тегеран намагається  спонукати сторони шукати політичне рішення. Крім того, дипломат відмітив, що Іран закликає міжнародну спільноту допомогти сформувати таке рішення для завершення війни в Україні.

Нагадаємо. що 5 лютого газета The Wall Street Journal повідомила, що Москва і Тегеран поглиблюють військову співпрацю і збираються побудувати завод з виробництва швидших безпілотників Shahed. Йшлося про виробництво щонайменше 6000 безпілотників іранської розробки.

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