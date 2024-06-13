В Італії судно, що мало прийняти поліцію для саміту G7, арештували через погані санітарні умови

Поліцейські повинні були розміститися на кораблі Mykonos Magic, перейменованому на Goddess of the Night.

Корабель, на якому мали розміститися понад 2 тисячі поліцейських, аби забезпечувати безпеку під час саміту лідерів країн G7 цього тижня, арештували у середу після скарг на погані умови перебування на борту.



Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на дані поліції.

Поліцейські повинні були розміститися на кораблі Mykonos Magic, перейменованому на Goddess of the Night. Він пришвартований у місті Бріндізі, приблизно за 60 кілометрів від Борго Егнація – розкішного курорту на півдні Апулії, який прийматиме зустріч G7 13-15 червня.

Раніше цього тижня профспілки поскаржилися на погані санітарні умови на борту. Вони заявили, що багатьма каютами неможливо користуватися, там протікає вода, туалети непридатні, а кондиціонери – зламані.

Такі погані умови змусили людей на борту переїхати в готелі та на інше судно.

Початкове розслідування показало "значні санітарно-гігієнічні проблеми і серйозні недоліки розміщення", що може вважатися злочином шахрайства в сфері державних замовлень, йдеться в заяві поліції.

Судно було арештовано за наказом прокуратури Бріндізі з метою проведення подальшого розслідування.

У попередній заяві поліція також повідомила, що розглядає можливість судового переслідування власника судна.

Італійські ЗМІ повідомили, що уряд заплатив близько 6 мільйонів євро за оренду судна на час проведення саміту G7.