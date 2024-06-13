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В Італії судно, що мало прийняти поліцію для саміту G7, арештували через погані санітарні умови

13 червня 2024, 17:57
В Італії судно, що мало прийняти поліцію для саміту G7, арештували через погані санітарні умови
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Поліцейські повинні були розміститися на кораблі Mykonos Magic, перейменованому на Goddess of the Night.

Корабель, на якому мали розміститися понад 2 тисячі поліцейських, аби забезпечувати безпеку під час саміту лідерів країн G7 цього тижня, арештували у середу після скарг на погані умови перебування на борту.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на дані поліції.

Поліцейські повинні були розміститися на кораблі Mykonos Magic, перейменованому на Goddess of the Night. Він пришвартований у місті Бріндізі, приблизно за 60 кілометрів від Борго Егнація – розкішного курорту на півдні Апулії, який прийматиме зустріч G7 13-15 червня.

Раніше цього тижня профспілки поскаржилися на погані санітарні умови на борту. Вони заявили, що багатьма каютами неможливо користуватися, там протікає вода, туалети непридатні, а кондиціонери – зламані.

Такі погані умови змусили людей на борту переїхати в готелі та на інше судно.

Початкове розслідування показало "значні санітарно-гігієнічні проблеми і серйозні недоліки розміщення", що може вважатися злочином шахрайства в сфері державних замовлень, йдеться в заяві поліції.

Судно було арештовано за наказом прокуратури Бріндізі з метою проведення подальшого розслідування.
У попередній заяві поліція також повідомила, що розглядає можливість судового переслідування власника судна.
Італійські ЗМІ повідомили, що уряд заплатив близько 6 мільйонів євро за оренду судна на час проведення саміту G7.

 

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