В Італії затримали судно з російським металом за порушення санкцій ЄС

Судно під прапором невеликого острова в Океанії, що йшло з російських територіальних вод у Чорному морі, затримали в порту італійського Бриндізі. На ньому було понад 33 тисячі тонн чорних металів.

Про це повідомляє ANSA.

Судно затримали в рамках санкції Європейського Союзу проти росії. Під слідством за порушення перебувають чотири людини: імпортер, судновласник і два члени екіпажу.

Перевірки, які провели після того, як судно зайшло в порт, виявили «серйозні невідповідності, фальсифікації та зміни бортової документації щодо місць стоянки судна і вантажних операцій». Після перевірки документації та аналізу даних правоохоронці підтвердили, що судно перебувало в порту Новоросійська з 13 по 16 листопада 2025 року і перевозило заборонені вантажі.

Крім того, систему AIS судна деактивували поблизу російського Новоросійська, ймовірно, щоб завадити контролю з боку компетентних органів.