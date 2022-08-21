В Латвії за чотири дні зібрали більш ніж пів мільйона євро на Bayraktar для ЗСУ
У Латвії зібрали 510 тисяч євро за чотири дні на покупку безпілотника Bayraktar для Збройних Сил України.
Про це повідомив латвійський портал LSM.
Відомо, що кампанія зі збору коштів розпочалася 16 серпня на порталі Ziedot.lv, в акції вже взяли участь понад 15 тисяч людей.
Станом на ранок 21 серпня зібрано 536 304 євро, на покупку одного безпілотника потрібно 4,5 мільйона євро.
Керівник благодійної організації Ziedot.lv Рута Диманта закликала більше людей зробити свій внесок - пожертвування не обов'язково має бути великим.
"Нас порівняно багато. Працездатного населення – близько 700-800 тисяч. Якщо кожен пожертвує 5-10 євро, то ми швидко зможемо досягти запланованої мети", - зазначила вона.
Раніше iPress повідомляв, що литовський журналіст Андрюс Тапінас 25 травня розпочав кампанію зі збору коштів на Bayraktar для Україні.
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