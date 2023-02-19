В МЗС розповіли про дипломатичний спринт Кулеби в Мюнхені

За добу міністр провів півтора десятка зустрічей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час Мюнхенської безпекової конференції провів 15 переговорів із дипломатами країн Заходу й Азії.

Про це повідомили в МЗС.

"За останню добу на Мюнхенській безпековій конференції Дмитро Кулеба провів дипломатичний спринт. 15 переговорів за 24 години, а також виступи, панельні дискусії, інтерв’ю та пресконференції", – йдеться в повідомленні відомства.



Там уточнюють, що міністр зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, держсекретарем США Ентоні Блінкеном, топ-дипломатом Китаю Ваном Ї, очільниками дипломатії країн G7, віцеканцлером ФРН, а також міністрами закордонних справ Пакистану, Іраку, Бразилії, Японії, Швеції, сенаторами США тощо.

"Домовилися про швидше постачання зброї та боєприпасів, розгортання на повну оборонної промисловості союзників, нові санкції проти рф, просування формули миру та мобілізацію підтримки важливих голосувань в ООН", – підсумовують в МЗС.