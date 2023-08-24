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В Німеччині затримали підозрюваного в експорті зброї до росії

24 серпня 2023, 21:19
В Німеччині затримали підозрюваного в експорті зброї до росії
Фото: dpa
Підприємцю з Німеччини інкримінують продаж російський компанії верстатів для серійного виробництва високоточних снайперських гвинтівок.

В 2015 році він продав російському виробнику зброї верстати для серійного виробництва снайперських гвинтівок і поставив їх через треті країни. Для цього він використовував компанії в Швейцарії і Литві. 

Обсяг замовлення становив близько €2 млн. 

Про це повідомила федеральна прокуратура Німеччини на сайті

Директора компанії, яка базується в німецькому Баден-Вюртемберг було затримано у Франції ще 10 серпня, а лише  22 серпня його взяли під варту німецькі правоохоронні органи в аеропорту Франкфурта-на-Майні і був переправлений до Німеччини. 

Підприємець уклав в обхід санкцій додатковий контракт на встановлення техніки та навчання співробітників в росії, який був реалізований в 2015- 2016 роках. 

Фірма підозрюваного імпортувала на початку 2015 року 4 вироблені російським партнером снайперські гвинтівки на суму €22 тисячі "в випробувальних цілях". 

Крім того, німецький підприємець сфальсифікував дату укладання угоди, аби вивести її з-під ембарго зброї, і записав у договорі дату на рік раніше його укладання.

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