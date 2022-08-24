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В німецький Росток прибув перший потяг з українським збіжжям

1200 тонн кукурудзи наразі буде зберігатися на портовому терміналі
В німецький Росток прибув перший потяг з українським збіжжям

На зерновий термінал у німецькому порту Росток на Балтійському морі прибув перший потяг з українським збіжжям, який доставив 1200 тонн кукурудзи.

Про це пише Економічна правда.

Зазначається, що 21 вагон із українським збіжжям прибув до морського порту Ростока у вівторок уранці. За словами представника порту Якоба Любіґа, вантаж із України був у дорозі п’ять-вісім днів.

Після прибуття на кордон України та Польщі, збіжжя перевантажили в 21 вагон європейського стандарту колії.

 

Любіґ стверджує, що збіжжя, яке було зібрано минулого року, має вигляд якісного. У Ростоку очікують прибуття наступних трьох потягів з українським збіжжям.

Зараз кукурудза буде тимчасово зберігатися на портовому терміналі. Куди її потім експортують - наразі не відомо.
 

Нагадаємо, що 22 липня, в Стамбулі відбулася церемонія підписання угоди з постачання зерна і продовольства з України.

Перше судно з українським зерном, яке піде на експорт, вийшло з порту Одеси 1 серпня.

Всього з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких було сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.
 
 
 
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24 08 2022 10:21
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