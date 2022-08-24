В німецький Росток прибув перший потяг з українським збіжжям

1200 тонн кукурудзи наразі буде зберігатися на портовому терміналі

На зерновий термінал у німецькому порту Росток на Балтійському морі прибув перший потяг з українським збіжжям, який доставив 1200 тонн кукурудзи.

Про це пише Економічна правда.

Зазначається, що 21 вагон із українським збіжжям прибув до морського порту Ростока у вівторок уранці. За словами представника порту Якоба Любіґа, вантаж із України був у дорозі п’ять-вісім днів.

Після прибуття на кордон України та Польщі, збіжжя перевантажили в 21 вагон європейського стандарту колії.

Любіґ стверджує, що збіжжя, яке було зібрано минулого року, має вигляд якісного. У Ростоку очікують прибуття наступних трьох потягів з українським збіжжям.

Зараз кукурудза буде тимчасово зберігатися на портовому терміналі. Куди її потім експортують - наразі не відомо.