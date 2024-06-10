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В росії відкрито глузують з Макрона і Шольца після виборів до Європарламенту – Politico

10 червня 2024, 21:55
В росії відкрито глузують з Макрона і Шольца після виборів до Європарламенту – Politico
Емануель Макрон. Фото: politico.eu
росіяни приплели політичні процеси в Євросоюзі до підтримки України державами-членами блоку.

росія, безумовно, стежила за результатами виборів до Європарламенту. Ключовими новинами стало шокуюче рішення президента Франції Еммануеля Макрона розпустити парламент після нищівної поразки його табору на виборах в ЄС, а також успіх ультраправих в країнах по всьому континенту. 

Про це пише Politico.

 У росії приділяють цьому чималу увагу. Зважаючи на те, що Макрон нещодавно виступив з ініціативою розгортання західних військ в Україні, у кремлі його поразці на виборах зраділи. 

"Незважаючи на те, що поки що проєвропейські партії зберігають лідируючі позиції, з часом праві партії будуть наступати їм на п'яти", – сказав речник кремля Дмитро Пєсков. 

Водночас голова Державної думи рф В'ячеслав Володін написав у Telegram, що "Макрон і Шольц чіпляються за владу з останніх сил".

"Правильним рішенням для них було б піти у відставку і припинити виставляти на посміховисько своїх громадян", – заявив він.

Примітно, що сам Володін очолює Держдуму рф ще з 2016 року. Він заявив, що результати виборів у Франції та Німеччині не стали несподіванкою, враховуючи, що "економіка перебуває в стагнації, існує міграційна криза, а країни втягнуті у війну в Україні проти власних національних інтересів". 

Прокремлівський аналітик Сергій Марков також пов'язав результат на виборах з повномасштабним вторгненням росії в Україну.

"Сподіваюся, Макрон розуміє, що французи відкидають його за розпалювання війни проти росії в Україні. Але, можливо, замість цього він вибере ескалацію і розпочне війну НАТО з росією", – видав він.

Вдночас російське пропагандистське агентство ТАСС дійшло висновку, що європейські громадяни "висловилися проти курсу, обраного Брюсселем, але їх не почують". У матеріалі зазначається, що під керівництвом Урсули фон дер Ляєн Єврокомісія продовжить вживати "непопулярні заход", такі як переговори про вступ України до ЄС, і шукати нові способи запровадити санкції проти рф.

російська пропагандистська платформа RT пішла далі і заявила, що "партії, які виступають проти санкцій проти росії, отримують більше голосів на виборах в ЄС". Окремо зазначається, що політичний опонент Еммануеля Макрона – Марін Ле Пен – виступає проти того, щоб Україна використовувала західну зброю для завдання ударів по російській території, а також проти санкцій.

У деяких колах тон був дещо поміркованішим.

"Революції не відбулося", – написав у Telegram аналітичний центр Russia in Global Affairs, який консультує кремль з питань зовнішньої політики.

При цьому там заявили, що "Макрон поставив українське питання і обіцянку військового втручання в центр своєї кампанії. Результати показують, що це не змогло схвилювати виборців". 

З 6 до 9 червня 2024 року відбувалися вибори до Європейського парламенту. Дані екзит-полів свідчать про те, що у Франції партію чинного президента Еммануеля Макрона "Відродження" з великим відривом обійшла партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.

Емануель МакронОлаф Шольцвійна в Україніросія окупанти

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