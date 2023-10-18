У Севастопольській бухті потужні вибухи – соцмережі
18 жовтня 2023, 19:43
В тимчасово окупованому Севастополі повідомляють про вибухи, після яких росіяни поставили димову завісу і підняли гелікоптери.
Про це пишуть в російському Telegram-каналі.
"Тим часом над Севастопольською бухтою ставлять димову завісу та кудись полетіли вертольоти", - йдеться в дописі.
Сьогодні близько 17 години у всіх районах Севастополя було чутно гучні вибухи.
Також раніше повідомлялося, що командування ЧФ росії розосереджує флот, перекидаючи кораблі і катери в Новоросійськ, Феодосію і Керч.
Нагадаємо, що Україна вперше запустила ракету ATACMS по російських військах.