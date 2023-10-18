В тимчасово окупованому Севастополі повідомляють про вибухи, після яких росіяни поставили димову завісу і підняли гелікоптери.

Про це пишуть в російському Telegram-каналі.

"Тим часом над Севастопольською бухтою ставлять димову завісу та кудись полетіли вертольоти", - йдеться в дописі.

Сьогодні близько 17 години у всіх районах Севастополя було чутно гучні вибухи.

Також раніше повідомлялося, що командування ЧФ росії розосереджує флот, перекидаючи кораблі і катери в Новоросійськ, Феодосію і Керч.