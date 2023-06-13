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В США закликали перенести саміт із ПАР через її зв'язки з рф – Reuters

13 червня 2023, 20:43
В США закликали перенести саміт із ПАР через її зв'язки з рф – Reuters
Польща США
Причиною є "поглиблення її військових відносин" із росією.

Група американських законодавців закликала перенести саміт торговельний саміт США-Африка, запланований на кінець цього року, з Південно-Африканської Республіки. 

Про це повідомляє видання Reuters.

Форум AGOA (African Growth and Opportunity Act) має прийняти південноафриканське місто Йоганнесбург. Він буде присвячений майбутньому спеціальної торговельної програми США й країн Африки, термін дії якої закінчується у 2025 році.

9 червня члени Конгресу направили до держсекретаря США Ентоні Блінкена та інших високопосадовців лист, де висловили припущення, що ПАР може втратити свої торговельні преференції зі Штатами у межах програми через зв'язки з росією.

За перші три місяці 2023 року експорт Південної Африки до США у межах AGOA сягнув майже одного мільярда доларів, що робить її другим найбільшим бенефіціаром програми після Нігерії.

"Ми серйозно стурбовані тим, що проведення форуму AGOA 2023 року в Південній Африці стане непрямим схваленням згубної підтримки Південною Африкою російського вторгнення в Україну", – йдеться в листі конгресменів.

Представник Міністерства закордонних справ Південно-Африканської Республіки Клейсон Моніела відзначив, що ані Державний департамент США, ані Білий дім поки не ухвалювали рішення про перенесення місця проведення Форуму AGOA.

Уряд ПАР офіційно оголосив про свій нейтралітет у повномасштабній війні росії проти України. Її президент Сиріл Рамафоса є учасником африканської "мирної ініціативи" з посередництва між сторонами війни.

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