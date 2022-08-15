НОВИНИУ разі радіоактивного забруднення рекомендовано приймати препарат - калію йодид.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні нагадали як діяти на випадок радіаційних аварій
Фото: з вільних джерел
Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) України ще раз нагадує як діяти у разі аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Про це йдеться на сайті ДНТЦ ЯРБ.
"У зв’язку зі значною активізацією військ рф на майданчику Запорізької АЕС, зокрема, масовими обстрілами станції, залякуванням персоналу, міжнародним шантажем й іншими провокативними діями ворога, запит інформації у населення щодо йодної профілактики підвищився!", – зазначено у повідомленні.
Отже, оповіщення населення про початок проведення йодної профілактики проводиться місцевими органами виконавчої влади і здійснюється всіма доступними засобами масової інформації.
Залежно від віку добова потреба в йоді складає від 90 до 300 мкг. Для дорослих жінок добова норма йоду становить 150–300 мкг, для чоловіків — до 300 мкг. Норми споживання йоду для дітей: 0–6 років — 90 мкг; 6–12 років — 120 мкг.
Якщо йодовмісних препаратів немає або ризики прийому занадто високі – потрібно використовувати найсуворішу аерозольну гігієну – протиаерозольні фільтри класу не нижче FFP3 для органів дихання, захист відкритої шкіри будь-якими полімерними (не пористими) матеріалами, додали в ДНТЦ ЯРБ.
В самому крайньому випадку, якщо ніяк не виходить знайти препарати йоду, можна споживати продукти з високим вмістом стабільного йоду (морські водорості, тріска і її печінка, креветки, тунець, чорнослив, фейхоа, хурма, волоські горіхи) або гойтроген-місткі продукти, що блокують надходження йоду в щитоподібну залозу взагалі (хрін, гірчиця, соя, броколі, шпинат запобігають поглинанню йоду, пригнічуючи тим самим функцію щитоподібної залози).
У разі відсутності таблетованого йодиду калію заборонено приймати спиртову настоянку йоду, розчин Люголя чи Бетадин. Як правило, стабільний йод потрібно приймати лише один раз. Одноразовий прийом таблеток йодиду калію у відповідних дозуваннях забезпечує повноцінну блокаду щитоподібної залози протягом доби.
Як повідомлялося, занепокоєння щодо радіаційної аварії викликають постійні обстріли Запорізької атомної електростанції України (ЗАЕС), яка була окупована ворогом 4 березня 2022 року. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається.
Європейський Союз засудив військову діяльність росії навколо ЗАЕС та закликав рф негайно передати контроль над станцією Україні.
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