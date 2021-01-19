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В Україні від ускладнень COVID-19 померла понад 21 тисяча людей. Нових випадків інфікування — майже 4 тис

З початку епідемії в Україні провели 5 983 122 ПЛР-тестувань
В Україні за минулу добу, 18 січня, коронавірусне захворювання виявили у 3 939 людей. Також 15 052 пацієнти одужали, а 177 — померли від ускладнень. До лікарень потрапила 801 людина.
В Україні від ускладнень COVID-19 померла понад 21 тисяча людей. Нових випадків інфікування — майже 4 тис KZ

Про це повідомило "Громадське" з посиланням на міністра охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку пандемії у нас підтвердили 1 167 655 випадків коронавірусного захворювання. З них 886 248 пацієнтів вже одужали, а 21 046 — померли від ускладнень COVID-19.

Лабораторії здійснили 33 400 тестувань: із них 18 734 - методом ПЛР та 14 666 - методом ІФА. З початку епідемії в Україні провели 5 983 122 ПЛР-тестувань.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Києві (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.

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19 01 2021 10:50
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