В ЄС назвали три сценарії фінансової допомоги Україні

17 листопада 2025, 17:57
Фото: Укрінформ
Відповідний лист з описом цих планів був направлений лідерам ЄС.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала європейським країнам три різні варіанти надання Україні фінансової допомоги в розмірі 135,7 млрд. євро. 
 
Про це повідомляє Financial Times.
 
Згідно із документом, Україні на найближчі два роки протистояння російській агресії потрібно 135,7 млрд євро. Країнам ЄС доведеться самим шукати гроші, якщо не вдасться узгодити "репараційний кредит" за рахунок заморожених активів рф.
 
Голова Єврокомісії зазначила, що ці кошти необхідно знайти до квітня 2026 року. Фон дер Ляєн назвала у листі три основні варіанти. Серед них підтримка, що фінансується країнами ЄС за допомогою грантів, та обмежений регресивний кредит, що фінансується за рахунок запозичень на фінансових ринках. Третім варіантом є обмежений регресивний кредит, прив'язаний до залишків грошових коштів іммобілізованих активів.
 
"З огляду на терміновість ситуації, різну складність варіантів і необхідність розпочати виплати до другого кварталу 2026 року, будь-який обраний варіант може бути розроблений як перехідний і обмежений у часі", - йдеться у документі.
 
Голова Єврокомісії зазначила, що вказані варіанти можна комбінувати або застосовувати послідовно. Вони могли б "слугувати проміжними рішеннями" до прийняття нового довгострокового бюджету у 2028 році, який буде гарантією для кредитів, що фінансуються ЄС. Надання Україні кредиту за рахунок заморожених російських активів не підтримують Бельгія, Угорщина і Словаччина.
війна в Україніросія окупантиЄС

