В ЄС озвучили обсяг і призначення десятого пакету санкцій проти росії

Обмеження будуть спрямовані насамперед на технології.

Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-конференцію за підсумками саміту Україна-ЄС.

"росія та російське суспільство вже платять високу ціну через введені нами санкції. Десятий пакет санкцій готується. Ми плануємо ввести його до 24 лютого. Його обсяг складе близько 10 млрд євро", - заявила вона.

Фон дер Ляйєн наголосила, що новий пакет буде зосереджений на технологіях, які не повинні бути використані росією у військових цілях.

"Іншими словами, ми глибше дивимося на компоненти, знайдені, наприклад, у безпілотниках, щоби переконатися, що вони будуть недоступні для росії", - заявила вона.

Голова Єврокомісії додала, що у ЄС фіксують обхід росією санкцій. І десятий пакет має пропозиції, як цьому завадити.