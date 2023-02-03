Матеріали:
Теми:

В ЄС озвучили обсяг і призначення десятого пакету санкцій проти росії

03 лютого 2023, 18:20
В ЄС озвучили обсяг і призначення десятого пакету санкцій проти росії
Фото: Главком
Обсяг обмежень, який буде вміщувати десятий пакет санкцій проти росії, становитиме €10 мільярдів.

Обмеження будуть спрямовані  насамперед на технології.

Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-конференцію за підсумками саміту Україна-ЄС.

"росія та російське суспільство вже платять високу ціну через введені нами санкції. Десятий пакет санкцій готується. Ми плануємо ввести його до 24 лютого. Його обсяг складе близько 10 млрд євро", - заявила вона.

Фон дер Ляйєн наголосила, що новий пакет буде зосереджений на технологіях, які не повинні бути використані росією у військових цілях.

"Іншими словами, ми глибше дивимося на компоненти, знайдені, наприклад, у безпілотниках, щоби переконатися, що вони будуть недоступні для росії", - заявила вона.

Голова Єврокомісії додала, що у ЄС фіксують обхід росією санкцій. І десятий пакет має пропозиції, як цьому завадити. 

 

 

Останні матеріали

Політика
"Вееееликий" наступ росіян вже розпочався. А польовим командирам ЗСУ час навчитися виконувати накази генералів – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 18:52
Політика
"Північний потік" могли підірвати і Велика Британія, і США? Про російські наративи на сторінках поважної The Times
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 13:50
Час – союзник путіна і ворог України. Танки Байдена для дипломатії, а не для перемоги – Хел Брендс
Політика
Час – союзник путіна і ворог України. Танки Байдена для дипломатії, а не для перемоги – Хел Брендс
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 09:36
Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Cуспільство
Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 10:44
Куди інформаційно бити США. Америка має
Cуспільство
Куди інформаційно бити США. Америка має "допомогти" чадам російських еліт, які почуваються в безпеці від війни – Івана Страднер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 09:29
Про путіна і
Політика
Про путіна і "все йде за планом". Українці завдали великих втрат росіянам під Вугледаром та зупинили кілька великих наступів – Том Купер
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 22:18
Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Політика
Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 14:11
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Політика
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 09:18
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється