В Єврокомісії ухвалили рішення про використання рф ракет КНДР при обстрілах України

Євросоюз неоднократно давав чіткі сигнали всім країнам, що за допомогу країні-агресору треба буде відповідати.

В Єврокомісії заявили, що використання росією балістичних ракет, отриманих з КНДР, в нещодавніх атаках на Україну руйнує Устав ООН і міжнародні права.



Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, пише "Європейська правда".

Він додав, що Євросоюз неоднократно давав чіткі сигнали всім країнам, що за допомогу країні-агресору потрібно буде нести відповідальність.



"По цьому ми, звичайно, осуджуємо будь-які іноземні поставки зброї для росії. Потенційні поставки зброї з Північної Кореї в рф також можуть представляти собою порушення резолюцій Ради безпеки ООН і санкцій ООН, тому, звичайно, ми ставимося до цього дуже серйозно", – зазначив Стано.

Він додав, що ЄС обговорює ситуацію з міжнародними партнерами між собою в Євросоюзі, оскільки Брюссель рішуче засуджує це і закликає всіх не продовжувати підтримувати російську агресію проти України.

"Це також підкреслює необхідність продовження підтримки України, щоб вона могла захистити себе від цієї жорстокої агресії. ЄС продемонстрував у минулому, наприклад, у випадку з Іраном щодо поставок дронів, що ми вживаємо заходів, коли ми бачимо достатню кількість доказів, щоб запровадити санкці", – наголосив Стано.