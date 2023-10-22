В ЗСУ побоюються дефіциту дронів через обмеження Китаю

Дрони мають великий вплив на війну в Україні, адже їх у великих кількостях використовують обидві сторони, але китайські обмеженнями на експорт викликає занепокоєння у ЗСУ.

Про це повідомляє BBC.

"Більшість з них виготовляються в Китаї і закуповуються тисячами, нові поставки є життєво важливими через велику кількість втрачених у боях", - пише видання.

Проте вже є певні ознаки скорочення кількості китайських безпілотників і запчастин, доступних як Україні, так і росії.

Дані лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute показують, що Україна втрачає близько 10 тисяч дронів на місяць.

Волонтери відіграли важливу роль у використанні зборів для ЗСУ для поповнення запасів.

Наразі безпілотники використовуються разом із спеціальними військовими розробками, такими як турецькі безпілотники Bayraktar, які використовує Україна, а росія натомість іранські Shahed.

Китай нещодавно ввів обмеження, які стосуються дронів великого радіусу дії і вагою понад 4 кг, а також деталі до них - камери та радіомодулі.

Тепер китайські виробники зобов’язані подавати заявки на експортні ліцензії і надавати сертифікати кінцевого користувача.

Пекін не засудив вторгнення росії в Україну, і це говорить про те, що комерційні китайські дрони не можна використовувати у військових цілях.

Українські волонтери та військові кажуть, що останні китайські обмеження наразі мінімально вплинули на доступність дронів.

Проте є побоювання із майбутніми замовленнями деталей до безпілотників,

"Єдина зміна наразі — ми активніше скуповуємо всі запаси, які залишилися на європейських складах. Але що ми будемо робити в майбутньому, незрозуміло", - розказала Люба Шипович, яка очолює Dignitas, одну з найбільших українських волонтерських груп, яка постачає військовим безпілотники.

Її хвилює наявність таких частин, як тепловізійні камери.

"Оскільки дні стають коротшими, а ночі довшими, це, безумовно, впливає на постачання для нашої армії та на те, як ведеться війна загалом, оскільки у нас не так багато тепловізійних дронів. Наші підрозділи сліпнуть вночі. Це стосується як стандартних дронів з тепловізійними камерами, так і їх частин" - додає волонтерка.

Наявність запчастин особливо важлива для тих, хто самостійно збирає дрони чи вдосконалює вже моделі.

"Вплив відчувається. Ліцензії, які вимагає Китай, тепер обмежують доступ України до запчастин для безпілотників. Але ми шукаємо альтернативи, щоб наші безпілотники працювали так само, як і раніше", - заявив старший оператор безпілотника з полку імені Кастуся Калиновського, який використовує позивний Oddr.

Це одна з останніх перешкод, з якою стикаються волонтери, які закуповують безпілотники як для російської, так і для української армій.

Найбільший виробник комерційних дронів DJI припинив прямі продажі в обидві країни вже через два місяці після початку повномасштабного вторгнення і заборонив дистриб’юторам по всьому світу продавати продукцію DJI клієнтам в росії та Україні.

Кількість китайських безпілотників, наданих дистриб’юторам в Європі, різко скоротилася з серпня по вересень минулого року року.

DJI не підтвердив і не спростував цю інформацію.

Жодна з 10 компаній, що продають продукцію DJI у Великій Британії, до яких звернулася BBC, також не дала коментарів.