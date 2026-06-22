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Вашингтон і Тегеран домовилися про безпечний прохід Ормузькою протокою

22 червня 2026, 16:49
Вашингтон і Тегеран домовилися про безпечний прохід Ормузькою протокою
з вільних джерел
Новий канал має гарантувати безпечне судноплавство через Ормузьку протоку протягом наступних 60 днів.

США та Іран домовилися про створення спеціальної "лінії зв’язку" для забезпечення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.

Про домовленість оголосили посередники переговорів у Швейцарії – Катар і Пакистан, повідомляє CNN

Новий канал комунікації має допомогти сторонам оперативно вирішувати спірні ситуації та уникати інцидентів у стратегічно важливому морському коридорі.

Згідно з меморандумом, безпечний прохід торговельних суден через Ормузьку протоку гарантується протягом 60 днів. Іран, зі свого боку, зобов’язався сприяти вільному та безпечному руху кораблів між Перською затокою та Оманським морем.

За даними видання, питання Ормузької протоки було одним із ключових під час переговорів між Вашингтоном і Тегераном. Раніше іранські військові неодноразово погрожували перекрити цей морський шлях у відповідь на загострення ситуації на Близькому Сході.

Домовленості були досягнуті після переговорів між представниками США та Ірану, які відбулися 21 червня у Швейцарії.

Крім того, раніше США заперечили перекриття Ормузької протоки.

 
СШАІранОрмуз

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