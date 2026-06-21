США заперечили перекриття Ормузької протоки

За добу через артерію пройшли 55 суден під наглядом США.

Рух комерційних суден через стратегічну Ормузьку протоку залишається відкритим, а інтенсивність транспортного потоку 20 червня зросла. Військові сили США продовжують забезпечувати свободу судноплавства в регіоні та контролювати дотримання угоди з Іраном.

Про це йдеться у заяві Центрального командування Збройних сил США.

За даними американського командування, безпечний прохід через міжнародну водну артерію повністю забезпечено.

Протягом доби через протоку здійснили транзит 55 торгівельних суден, які перевезли великі обсяги вантажів та понад 17 мільйонів барелів нафти на світові ринки. Командування зазначає, що Спільний морський інформаційний центр (JMIC) цього тижня випустив офіційну рекомендацію, яка підтверджує безпеку проходу для всіх суден за визначеним маршрутом.