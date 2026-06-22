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Вашингтон на два місяці дозволив експорт іранської нафти

22 червня 2026, 19:13
Вашингтон на два місяці дозволив експорт іранської нафти
з вільних джерел
Протягом 60 днів ліцензія дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти.

США видали тимчасову генеральну ліцензію строком на 60 днів, яка дозволяє операції з виробництва, постачання та продажу іранської нафти. 

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент у соцмережі X (Twitter).

За його словами, рішення ухвалене в межах виконання меморандуму про взаєморозуміння, підписаного між США та Іраном 17 червня.

Документ передбачає, що Міністерство фінансів США має дозволити експорт іранської нафти, нафтопродуктів та пов’язаних послуг.

Бессент заявив, що рішення ухвалене на тлі переговорів у Швейцарії, в межах яких Іран, за його словами, взяв на себе зобов’язання забезпечити вільний транзит через Ормузьку протоку та допустити інспекторів МАГАТЕ до країни.

До цього іранська нафта перебувала під дією американських санкцій. Раніше, у березні 2026 року, США вже тимчасово дозволяли продаж частини іранської нафти для стабілізації цін на енергоринку.

Нагадаємо, Іран та США офіційно підписали меморандум про взаєморозуміння 18 червня, який передбачає 60-денний термін для досягнення остаточної мирної угоди. Заплановані на 19 червня переговори у Швейцарії раніше скасовували через атаки Ізраїлю на південь Лівану.

 
СШАІраннафта

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