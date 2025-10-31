Вашингтон відмовився від зустрічі Трампа з путіним через вимоги кремля – FT

рф залишається при своїх жорстких вимогах.

США скасували запланований саміт у Будапешті між американським президентом Дональдом Трампом і російським диктатором владіміром путіним через непохитну позицію рф з жорсткими вимогами щодо України.

Про це повідомляє Financial Times.

Рішення було прийнято після напруженої телефонної розмови між главами дипломатичних відомств США та рф. москва залишилася при своїх вимогах, зокрема називаючи умовою для припинення вогню зобов'язання для України поступитися більшою кількістю територій.

Через кілька днів після того, як Трамп і путін домовилися зустрітися в столиці Угорщини, щоб обговорити шляхи завершення війни рф проти України, російське Міністерство закордонних справ надіслало Вашингтону меморандум, у якому підкреслило давні вимоги кремля для вирішення того, що путін називає “першопричинами” свого вторгнення, зокрема, ці вимоги включають територіальні поступки, різке скорочення збройних сил України й гарантії, що країна ніколи не вступить до НАТО.

Зрештою США скасували саміт після телефонної розмови між міністром закордонних справ рф Сєргєєм Лавровим та американським держсекретарем Марко Рубіо. Після цієї розмови Рубіо повідомив Трампу, що москва не виявляє готовності до переговорів. Трамп "не був вражений їхньою позицією", сказав один зі співрозмовників видання.

До того часу чиновники США вже мали сумніви стосовно продуктивності подальших переговорів з рф, якщо кремль не змінить позицію. Американські чиновники, зокрема, були вражені непохитністю Лаврова, який у вересні під час короткої зустрічі з Рубіо в Нью-Йорку озвучив традиційні безкомпромісні заяви, хибно стверджуючи, що Україною керують “нацисти”.

"Лавров явно втомився і, схоже, вважає, що має важливіші справи, ніж зустрічатися чи взаємодіяти з США, чого б не хотів президент путін", — сказало джерело видання.

Як пише FT, Трамп досі готовий до зустрічей з росіянами, "коли і де, на його думку, може бути досягнуто прогресу".

Попри те, що публічно Трамп заявляв про “продуктивність” телефонної розмови з путіним 16 жовтня, глава кремля роздратував американського лідера, вихваляючи успіхи військ рф на полі бою поблизу Куп'янська й річки Оскіл, розповіли джерела FT.

Після цього Трамп натиснув на українського президента Володимира Зеленського під час зустрічі в Білому домі, закликаючи того піти на поступки росіянам. Президент США розкидав карти України, заявивши, що вони йому набридли.

Трамп підтримував заклик Києва до негайного припинення вогню на поточних лініях фронту. Зеленський цього місяця заявляв, що хоча Україна й готова до мирних переговорів, вона не виведе свої війська з додаткових територій, як того вимагає москва.

Після скасування зустрічі в Будапешті президент США посилив тиск на рф, оголосивши про санкції проти двох ключових російських нафтовидобувних компаній, а також критикував путіна за випробування ядерної зброї.