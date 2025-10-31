Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Вашингтон відмовився від зустрічі Трампа з путіним через вимоги кремля – FT

31 жовтня 2025, 10:59
Вашингтон відмовився від зустрічі Трампа з путіним через вимоги кремля – FT
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
рф залишається при своїх жорстких вимогах.

США скасували запланований саміт у Будапешті між американським президентом Дональдом Трампом і російським диктатором владіміром путіним через непохитну позицію рф з жорсткими вимогами щодо України.

Про це повідомляє Financial Times.

Рішення було прийнято після напруженої телефонної розмови між главами дипломатичних відомств США та рф. москва залишилася при своїх вимогах, зокрема називаючи умовою для припинення вогню зобов'язання для України поступитися більшою кількістю територій.

Через кілька днів після того, як Трамп і путін домовилися зустрітися в столиці Угорщини, щоб обговорити шляхи завершення війни рф проти України, російське Міністерство закордонних справ надіслало Вашингтону меморандум, у якому підкреслило давні вимоги кремля для вирішення того, що путін називає “першопричинами” свого вторгнення, зокрема, ці вимоги включають територіальні поступки, різке скорочення збройних сил України й гарантії, що країна ніколи не вступить до НАТО.

Зрештою США скасували саміт після телефонної розмови між міністром закордонних справ рф Сєргєєм Лавровим та американським держсекретарем Марко Рубіо. Після цієї розмови Рубіо повідомив Трампу, що москва не виявляє готовності до переговорів. Трамп "не був вражений їхньою позицією", сказав один зі співрозмовників видання.

До того часу чиновники США вже мали сумніви стосовно продуктивності подальших переговорів з рф, якщо кремль не змінить позицію. Американські чиновники, зокрема, були вражені непохитністю Лаврова, який у вересні під час короткої зустрічі з Рубіо в Нью-Йорку озвучив традиційні безкомпромісні заяви, хибно стверджуючи, що Україною керують “нацисти”.

"Лавров явно втомився і, схоже, вважає, що має важливіші справи, ніж зустрічатися чи взаємодіяти з США, чого б не хотів президент путін", — сказало джерело видання.

Як пише FT, Трамп досі готовий до зустрічей з росіянами, "коли і де, на його думку, може бути досягнуто прогресу". 

Попри те, що публічно Трамп заявляв про “продуктивність” телефонної розмови з путіним 16 жовтня, глава кремля роздратував американського лідера, вихваляючи успіхи військ рф на полі бою поблизу Куп'янська й річки Оскіл, розповіли джерела FT.

Після цього Трамп натиснув на українського президента Володимира Зеленського під час зустрічі в Білому домі, закликаючи того піти на поступки росіянам. Президент США розкидав карти України, заявивши, що вони йому набридли.

Трамп підтримував заклик Києва до негайного припинення вогню на поточних лініях фронту. Зеленський цього місяця заявляв, що хоча Україна й готова до мирних переговорів, вона не виведе свої війська з додаткових територій, як того вимагає москва.

Після скасування зустрічі в Будапешті президент США посилив тиск на рф, оголосивши про санкції проти двох ключових російських нафтовидобувних компаній, а також критикував путіна за випробування ядерної зброї.

Владімір ПутінДональд ТрампКремльпереговоривійна в УкраїніМарко Рубіо

Останні матеріали

Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється