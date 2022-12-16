Ватикан вибачився перед росією за вислови про «жорстоких російських етнічних меншин» - Reuters

росія вважає це питання закритим і сподівається на конструктивний діалог між росією і Ватиканом

На росії стверджують, що Ватикан вибачився за коментарі Папи Римського щодо «жорстоких російських етнічних меншин», пише Reuters.

Там кажуть, що отримали вибачення від Ватикану за минуломісячні коментарі Папи Франциска про те, що російські солдати з деяких груп етнічних меншин були "найжорстокішими бійцями в конфлікті в Україні".

На брифінгу в москві речниця МЗС Марія Захарова заявила, що росія вважає це питання закритим і сподівається на конструктивний діалог між росією і Ватиканом.

Нагадаємо, раніше папа Римський Фрациск в інтерв'ю журналістам назвав українців народом-мучеником через російську агресію.

"Загалом, найжорстокішими є, мабуть, ті, хто з росії, але не належить до російської традиції, наприклад, чеченці, буряти і так далі. Безумовно, той, хто нападає, – це російська держава", - додав він.