Вавриш будує новий ЖК на землі, що належить водію Богдана — Bihus.info
Договір на будівництво Національна академія, яка і є користувачем двох ділянок на 22 кілометрі Харківського шосе в Києві, підписала з компанією "Резон" влітку 2017 року. Майбутній житловий комплекс має назву "O2 Residence" і складатиметься з 12 будинків, магазинів, школи, будинків відпочинку, СПА, передає "Економічна правда".
Компанії з орбіти керівника президентського офісу Андрія Богдана і забудовника Андрія Вавриша зводять житловий комплекс на майже 30 гектарах рекреаційної землі Національної академії внутрішніх справ.
Про це йдеться в сюжеті телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
Договір на будівництво Національна академія, яка і є користувачем двох ділянок на 22 кілометрі Харківського шосе в Києві, підписала з компанією "Резон" влітку 2017 року. Майбутній житловий комплекс має назву "O2 Residence" і складатиметься з 12 будинків, магазинів, школи, будинків відпочинку, СПА.
"Резон" має трьох власників. Перша - Ольга Клецко. Жінка раніше вже була залучена до низки попередніх забудов компанії Вавриша. Другий власник "Резону" - компанія "Еверест", керівником якої є Дмитро Овсій - юрист та партнер Вавриша. Третім бенефіціаром "Резону" є фірма "Ельбрус", керує якою Кирило Скурський.
Мікроавтобус, записаний на нього, журналісти неодноразово фіксували у супроводі автомобілів Андрія Богдана. Девелопером проекту виступає компанія "Сага Девелопмент" самого Вавриша.
Дві ділянки - 23 і 6 гектарів - у користування тоді ще Інституту внутрішніх справ місто передало у 1997 році. Обидві передавалися для рекреації, а конкретно - для оздоровлення курсантів. У 2013 році більшу ділянку - 23 гектари - офіційно перереєстрували, вона отримала кадастровий номер і відповідне цільове призначення - знову ж таке, рекреаційне. Будівництво житлових будинків на землях рекреації заборонене. Меншу ділянку - понад 6 гектарів - перереєстрували аж у 2017 році, напередодні підписання договору з "Резоном".
"Ділянка, яка також раніше надавалася для рекреації, отримала вже інше цільове призначення - для розміщення та дислокації військ Національної гвардії. На такій землі будівництво вже дозволене. Тут, наприклад, можна зводити житло для військовослужбовців. Але в урядовій постанові, що стосується земель оборони, викладений чіткий порядок такого будівництва. Академія МВС не може бути його замовником, відтак договір, підписаний із забудовником, має сумнівну юридичну силу", - йдеться в сюжеті.
Зазначається, що містобудівні умови і обмеження - документ, який по суті дає старт кожній новій забудові - Академія МВС отримала від КМДА влітку 2015 року. Саме в той час їх підготовкою займалася служба містобудівного кадастру, очолювана на той момент Вавришем.
"Найімовірніше, він вже тоді готував майбутню забудову для своєї компанії", - йдеться у розслідуванні.
Нагадаємо, що Суд зобов'язав "Бісквітний комплекс "Рошен" доплатити 23,19 мільйона гривень пайового внеску в бюджет міста Бориспіль за будівництво фабрики.
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