Вчені виявили бактерію, яка харчується токсичним пластиком
Про це повідомляє The Guardian, зазначає "Громадське".
Науковці Центру досліджень навколишнього середовища імені Гельмгольца у Лейпцигу в Німеччині віднесли її до сімейства Pseudomonas. Вони здатні протистояти таким умовами, як висока температури й кислотні середовища.
У лабораторії дослідники годували бактерію хімічними компонентами поліуретану. Науковці виявили, що бактерія може використовувати ці сполуки як єдине джерело вуглецю, азоту й енергії, зауважують дослідники.
Надалі вчені планують ідентифікувати гени, що кодують ферменти, за допомогою яких бактерія розщеплює поліуретан.
Вони також наголосили, що може пройти 10 років до того, як бактерію почнуть використовувати у великих масштабах. Тому наразі важливо скоротити використання пластику, який важко переробити, та іншого пластику.
Раніше для розкладання пластику в лабораторіях використовували грибок, але, за словами вчених, бактерії для цього зручніші.
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