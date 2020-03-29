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Вчені виявили бактерію, яка харчується токсичним пластиком

Бактерію виявили на звалищі пластикових відходів
Німецькі науковці виявили новий штам бактерії, яка харчується токсичним пластиком.
Вчені виявили бактерію, яка харчується токсичним пластиком Фото: warnet.ws

Про це повідомляє The Guardian, зазначає "Громадське".

Науковці Центру досліджень навколишнього середовища імені Гельмгольца у Лейпцигу в Німеччині віднесли її до сімейства Pseudomonas. Вони здатні протистояти таким умовами, як висока температури й кислотні середовища.

У лабораторії дослідники годували бактерію хімічними компонентами поліуретану. Науковці виявили, що бактерія може використовувати ці сполуки як єдине джерело вуглецю, азоту й енергії, зауважують дослідники.

Надалі вчені планують ідентифікувати гени, що кодують ферменти, за допомогою яких бактерія розщеплює поліуретан.

Вони також наголосили, що може пройти 10 років до того, як бактерію почнуть використовувати у великих масштабах. Тому наразі важливо скоротити використання пластику, який важко переробити, та іншого пластику.

Раніше для розкладання пластику в лабораторіях використовували грибок, але, за словами вчених, бактерії для цього зручніші.

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29 03 2020 12:30
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