Велика Британія та Австралія вже зробили заяву щодо планів Трампа

Країни відмовилися брати участь у блокаді Ормузької протоки.

Коли президент США Дональд Трамп оголосив про плани блокади Ормузької протоки, він сказав, що в цьому братимуть участь і інші країни. Неясно, кого мав на увазі Трамп, але поки що, схоже, союзники не збираються слідувати його планам.

За даними видання, Велика Британія не братиме участі в запропонованій США блокаді Ормузької протоки, що створить ще один пункт розбіжностей між президентом Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Кіром Стармером щодо конфлікту в Ірані. Велика Британія обговорювала розгортання автономних безпілотників для пошуку мін у протоці, якщо спільно з іншими союзниками з'явиться життєздатний план щодо його відкриття. Однак це окрема пропозиція від погрози Трампа заблокувати Ормузьку протоку.