13 квітня 2026, 09:35
Велика Британія та Австралія вже зробили заяву щодо планів Трампа
Країни відмовилися брати участь у блокаді Ормузької протоки.
Коли президент США Дональд Трамп оголосив про плани блокади Ормузької протоки, він сказав, що в цьому братимуть участь і інші країни. Неясно, кого мав на увазі Трамп, але поки що, схоже, союзники не збираються слідувати його планам.
 
Про це пише Bloomberg.
 
За даними видання, Велика Британія не братиме участі в запропонованій США блокаді Ормузької протоки, що створить ще один пункт розбіжностей між президентом Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Кіром Стармером щодо конфлікту в Ірані. Велика Британія обговорювала розгортання автономних безпілотників для пошуку мін у протоці, якщо спільно з іншими союзниками з'явиться життєздатний план щодо його відкриття. Однак це окрема пропозиція від погрози Трампа заблокувати Ормузьку протоку.
 
"Представники Великої Британії та коаліції інших країн візьмуть участь у ще одній зустрічі найближчими днями, щоб обговорити план відкриття водного шляху. Проте багато країн, що беруть участь у цих переговорах, не бажають виділяти військово-морські сили до досягнення міцної мирної угоди. Більшість не вважають відкриття протоки військовими засобами реалістичним варіантом", – пише Bloomberg.
 
Також, як пише CNN, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що США не просили Австралію допомогти в блокаді Ормузької протоки.
 
"Ми не отримували жодних запитів. Вони зробили цю заяву вночі й в односторонньому порядку", – прокоментував Альбанезе заяву Трампа.
 
Раніше Трамп різко критикував союзників за нездатність допомогти у війні, яку США та Ізраїль розпочали проти Ірану наприкінці лютого. Він закликав європейські країни направити військові кораблі для супроводу нафтових танкерів через ключовий судноплавний маршрут на тлі різкого зростання цін на нафту.

 

