Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Велика Британія терміново виділяє £100 млн на посилення ППО України

27 березня 2026, 16:24
З урахуванням нового пакета Лондон виділив 600 мільйонів фунтів на підтримку української ППО лише за останні два місяці.

Уряд Великої Британії оголосив про термінове виділення додаткових 100 мільйонів фунтів стерлінгів на зміцнення протиповітряної оборони України. Кошти спрямують на захист військ на передовій та ключової інфраструктури від російських повітряних атак.

З урахуванням нового пакета Лондон виділив 600 мільйонів фунтів на підтримку української ППО лише за останні два місяці. Для порівняння — у лютому на засіданні Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО Британія вже анонсувала пакет у 500 мільйонів фунтів, який включав 150 мільйонів на ініціативу НАТО PURL та понад тисячу легких багатоцільових ракет LMM виробництва Белфасту.

"Україна продовжує мужньо захищатися від жорстоких атак путіна, і я пишаюся тим, як Велика Британія посилює цю підтримку. Це забезпечить Україну життєво важливою протиповітряною обороною для захисту цивільного населення, міст та критичної інфраструктури", — заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Новий пакет оголосили за день після того, як прем'єр-міністр Кір Стармер підтвердив, що британські збройні сили та правоохоронці відтепер зможуть перехоплювати підсанкційні танкери тіньового флоту росії, які проходять через британські територіальні води.

війнаВелика Британіядопомога УкраїніППО

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється