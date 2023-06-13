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Венеційська комісія оприлюднила висновок щодо закону про деолігархізацію

13 червня 2023, 18:49
Венеційська комісія оприлюднила висновок щодо закону про деолігархізацію
Фото: venice flood
Реалізацію закону радять відкласти та зазначають, що механізм боротьби з олігархами треба вдосконалити.

Європейська комісія "За демократію через право" дійшла висновку, що так званого закону про олігархів не можна застосовувати в наявному вигляді, і рекомендувала Україні застосувати системний підхід.

Про це йдеться в офіційному висновку комісії, оприлюдненому у вівторок.

Про те, що Комісія ухвалила такий висновок, повідомляв 9 червня міністр юстиції Денис Малюська. Сьогодні документ опублікували на сайті Венеційської комісії.

"Україна бореться з деструктивним впливом "олігархізації" за допомогою "персонального підходу", ухвалюючи закон про олігархів. Заходи спрямовані на дотримання політичного плюралізму й верховенства права", – йдеться у висновку комісії.

Комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію "закону про олігархів", а також виконати низку рекомендацій.

Зокрема, розробити і впровадити ефективну конкурентну політику; посилити боротьбу із високопоставленою корупцією; підвищити прозорість і підзвітність у сфері державних закупівель; посилити плюралізм ЗМІ, а також прозорість медіавласності.

Окрім того, рекомендовано посилити правила фінансування політичних партій і виборчих кампаній та наявні механізми контролю, внести зміни до податкового законодавства, посилити незалежність та ефективність головних регуляторних і контрольних органів і регулярно проводити оцінювання впливу таких заходів.

"Для того, щоб такі заходи були ефективними, Венеційська комісія також рекомендує забезпечити незалежність, доброчесність і неупередженість судової системи відповідно до європейських стандартів", – наголошують у висновку комісії.

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