Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила план допомоги Україні на понад $5 мільярдів – Reuters
Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила пакет допомоги Україні у розмірі 5,58 мільярдів доларів, мовляв, пакет порушував так звану норму "про боргові гальма" Швейцарії".
Про це пише Reuters.
Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила виділення Україні 5 млрд франків допомоги ($5,58 мільярдів), відповідний пакет містив виділення 10,1 млрд франків збройним силам Швейцарії.
За інформацією Reuters, пакет допомоги для України підтримали 15 законодавців, проти — 28.
Депутати пояснили, що відповідний пакет порушував так звану норму "про боргові гальма" Швейцарії і відхилили його за два тижні до проведення Глобального саміту миру.
У квітні допомогу підтримав окремий парламентський комітет, даний пакет був запланований як надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та "мир у Європі" через російську агресію в Україні.
"Допомога для України мала бути використана на підтримку відбудови й ремонту цивільної інфраструктурі у країні", — ідеться у матеріалі.