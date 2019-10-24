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Верховний суд Росії зобов'язав Україну виплатити $112 млн у справі "Укртатнафти"

Як зазначається, після заснування підприємства, частина його акцій належала уряду республіки Татарстан (Росія). Проте внаслідок судових розглядів в Україні, ця частина акцій "Укртатнафти" потрапила у власність Коломойського
Україна програла слухання у справі «Укртатнафти». Верховний суд Росії не задовольнив касацію України та зобов’язав її сплатити 112 мільйонів доларів за відчуження акцій спільного україно-татарстанського підприємства.
Верховний суд Росії зобов Фото: zn.ua

У Верховному суді РФ Україна оскаржувала рішення Арбітражного суду Ставропольського краю, яке ухвалили у березні 2019 року, повідомляє "Громадське". Зокрема, Україна наполягала на тому, що цей суд порушив норми матеріального та процесуального права.

Рішення Верховного суду Росії загрожує конфіскацією українського майна, розташованого на території РФ.

У березні 2019 року Україна програла позов у справі "Укртатнафти" в Арбітражному суді Ставропольського краю Росії.

Зазначимо, що мова йде про привласнення акцій спільного україно-татарстанського підприємства «Укртатнафта» компаніями з оточення українського олігарха Ігоря Коломойського.

Як зазначається, після заснування підприємства, частина його акцій належала уряду республіки Татарстан (Росія). Проте внаслідок судових розглядів в Україні, ця частина акцій "Укртатнафти" потрапила у власність Коломойського.

Компанії Укртатнафта в Україні належить один з найбільших нафтопереробних заводів - Кременчуцький.

Судова тяганина у цій справі триває з 2009 року.

17 липня 2018 року Україна програла апеляцію у справі "Укртатнафти" у Високому суді Англії.

Раніше Татарстан подавав до суду на Україну через привласнення його долі у спільному підприємстві. Тоді мова йшла про відшкодування 300 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що "Укрнафта" стягнула з Росії $44,45 млн у міжнародному арбітражі за втрачені у Криму активи.

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24 10 2019 12:15
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