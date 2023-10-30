Від овацій до сумнівів: Зеленському радили скасувати візит до США у вересні – Time

Торік українського президента зустрічали в Конгресі численними оваціями, але зараз настрої у Вашингтоні сильно змінилися.

Під час візитів у Вашингтон послання президента України було простим: "Допоможіть зупинити війну до того, як вона пошириться і стане надто пізно". Тепер Володимир Зеленський стривожений, що його аудиторія більше не звертає на нього увагу.

Про це пише Time.

Видання пригадує, як відбувся перший з початку вторгнення росії візит Зеленського у США. Наприкінці минулого року Білий дім відправив літак ВПС США, який забрав українського президента на сході Польщі і у супроводі винищувача F-15 Eagle доставив на військову базу "Ендрюс" поруч з американською столицею. Того ж вечора Зеленський виступив перед спільним засіданням обох палат Конгресу, щоб заявити про перемогу України над росією "в битв і за уми світу".

Time пише, що журналіст видання нарахував 13 овацій в американському парламенті, перш ніж перестав рахувати. Кілька республіканців відмовилися аплодувати Зеленському, але загалом голоси на підтримку Києва були двопартійними впродовж усього минулого року. Але тепер атмосфера змінилася.

Допомога Україні стала каменем спотикання в дебатах щодо федерального бюджету.

"Один із зовнішньополітичних радників Зеленського закликав його скасувати візит у вересні, попереджаючи, що атмосфера була надто загрозливою. Лідери Конгресу відмовилися дозволити Зеленському виступити з публічною промовою на Капітолійському пагорбі. Його помічники намагалися організувати для нього особисту появу на Fox News та інтерв'ю з Опрою Вінфрі. Ні те, ні інше не відбулося", - пише Time.

Натомість вранці 21 вересня Зеленський провів приватну зустріч з на той час спікером Палати представників Кевіном МакКарті, після чого попрямував до Старої зали Сенату, де законодавці допитували його за зачиненими дверима.

"Більшість традиційних критиків Зеленського мовчали на засіданні. Сенатор Тед Круз запізнився більш ніж на 20 хвилин. Демократи, зі свого боку, хотіли зрозуміти, куди рухається війна і наскільки сильно Україна потребує підтримки США", - йдеться в статті.

"Вони запитали мене прямо: якщо ми не надамо вам допомогу, що станеться? Що станеться, ми програємо", - пригадував Зеленський.

Виступ Зеленського все ж справив глибоке враження на деяких американських конгресменів. Ангус Кінг, незалежний сенатор від штату Мен, пригадав, як український лідер сказав своїй аудиторії: "Ви даєте гроші. Ми віддаємо наші життя".