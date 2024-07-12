Відкриття фронту на Харківщині допомогло рф побити новий рекорд за кількістю загиблих та поранених – британська розвідка

Активізувавшись на новій ділянці, окупанти продовжують наступати в інших місцях.

Міністерство оборони Британії повідомляє, що кількість втрат росії вбитими та пораненими за останні два місяці побила рекорд за весь час повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у звіті відомства.

Там сказано, що у травні вони становили в середньому 1262 особи за день, а в червні — 1163.

Загалом за два місяці армія рф втратила на полі бою 70 тисяч військових.

"Зростання втрат відображає відкриття росією нового фронту в Харківській області при збереженні колишніх темпів наступальних операцій на решті лінії фронту, Хоча цей новий підхід збільшив тиск на фронті, ефективна українська оборона і брак російської підготовки зменшує здатність росії використовувати будь-які тактичні успіхи, незважаючи на спроби розтягнути лінію фронту далі", — аналізують ситуацію в Лондоні.

У Британії вважають, що протягом найближчого часу втрати російських окупантів й далі будуть на рівні тисячі за добу.