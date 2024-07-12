Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Відкриття фронту на Харківщині допомогло рф побити новий рекорд за кількістю загиблих та поранених – британська розвідка

12 липня 2024, 18:35
Відкриття фронту на Харківщині допомогло рф побити новий рекорд за кількістю загиблих та поранених – британська розвідка
Фото: з вільного доступу
Активізувавшись на новій ділянці, окупанти продовжують наступати в інших місцях.
Міністерство оборони Британії повідомляє, що кількість втрат росії вбитими та пораненими за останні два місяці побила рекорд за весь час повномасштабного вторгнення.
 
Про це йдеться у звіті відомства.
 
Там сказано, що у травні вони становили в середньому 1262 особи за день, а в червні — 1163. 
 
Загалом за два місяці армія рф втратила на полі бою 70 тисяч військових. 
 
"Зростання втрат відображає відкриття росією нового фронту в Харківській області при збереженні колишніх темпів наступальних операцій на решті лінії фронту, Хоча цей новий підхід збільшив тиск на фронті, ефективна українська оборона і брак російської підготовки зменшує здатність росії використовувати будь-які тактичні успіхи, незважаючи на спроби розтягнути лінію фронту далі", — аналізують ситуацію в Лондоні. 
 
У Британії вважають, що протягом найближчого часу втрати російських окупантів й далі будуть на рівні тисячі за добу. 
британська розвідкавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Політика
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 11:53
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Політика
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 08:43
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Політика
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 липня 2024, 12:48
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Політика
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Переклад iPress – 11 липня 2024, 09:56
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Політика
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 липня 2024, 13:38
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Політика
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Переклад iPress – 10 липня 2024, 11:47
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2024, 08:48
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Політика
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Переклад iPress – 09 липня 2024, 16:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється