Відправлення фінської допомоги Україні затримується.
Відправка анонсованої минулого тижня допомоги України від Фінляндії була відкладена. Причиною цього став страйк докерів, який організувала Профспілка працівників автотранспорту.
Як повідомляє фінське видання YLE, в оголошену раніше допомогу входять три пожежні машини, карета швидкої допомоги та обладнання для рятувальних операцій.
"У Міністерстві сподіваються відправити необхідні товари в Україну впродовж цього тижня, але точний час відправки поки невідомо. У МВС заявили агентству STT, що затримки не будуть значними. Інша допомога, спрямована в Україну, також може бути затримана на кілька днів через страйк", – йдеться в матеріалі.
Страйк докерів розпочався вранці 15 лютого після того, як профспілка AKT відхилила посередницьку пропозицію для врегулювання трудового спору в транспортному секторі. Переговори щодо трудового договору докерів продовжаться в середу. Страйк є безстроковим.