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Відправлення фінської допомоги Україні затримується.

22 лютого 2023, 08:52
Відправлення фінської допомоги Україні затримується.
Джерело: nikvesti.com
Доставка допомоги для України, про яку міністерство внутрішніх справ Фінляндії оголосило минулого тижня, затримується через страйк.

Відправка анонсованої минулого тижня допомоги України від Фінляндії була відкладена. Причиною цього став страйк докерів, який організувала Профспілка працівників автотранспорту.

Як повідомляє фінське видання YLE, в оголошену раніше допомогу входять три пожежні машини, карета швидкої допомоги та обладнання для рятувальних операцій.

"У Міністерстві сподіваються відправити необхідні товари в Україну впродовж цього тижня, але точний час відправки поки невідомо. У МВС заявили агентству STT, що затримки не будуть значними. Інша допомога, спрямована в Україну, також може бути затримана на кілька днів через страйк", – йдеться в матеріалі. 

Страйк докерів розпочався вранці 15 лютого після того, як профспілка AKT відхилила посередницьку пропозицію для врегулювання трудового спору в транспортному секторі. Переговори щодо трудового договору докерів продовжаться в середу. Страйк є безстроковим.

 

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