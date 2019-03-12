VII Retail & Development Business Summit 2019: більше 20 ТОП-спікерів у програмі бізнес-сесій

Захід відвідають понад 400 учасників, серед яких власники і топ-менеджмент компаній рітейл-сфери, торговельної нерухомості, інвестиційного та банківського секторів

Цьогоріч головна тема заходу - "Виклики: яким буде рітейл в Україні та в світі 2025". Саміт включає 6 сесій, які розкриють головні події та аналіз ринку за минулий рік. А також визначать ключові тенденції, на яких потрібно загострити увагу найближчі 5 років.

5 грудня в КВЦ "Парковий" (Київ) відбудеться VII Retail & Development Business Summit 2019 - міжнародний захід індустрії рітейлу та девелопменту. У програмі - виступи більше 20 ТОП-спікерів в бізнес-сесіях. Захід відвідають понад 400 учасників, серед яких власники і топ-менеджмент компаній рітейл-сфери, торговельної нерухомості, інвестиційного та банківського секторів.

Організатор - Асоціація рітейлерів України.

Цьогоріч головна тема заходу - "Виклики: яким буде рітейл в Україні та в світі 2025". Саміт включає 6 сесій, які розкриють головні події та аналіз ринку за минулий рік. А також визначать ключові тенденції, на яких потрібно загострити увагу найближчі 5 років:

Виклики: яким буде рітейл-2025.

Синергія онлайн і офлайн. Інсайти від лідерів.

Технології в рітейлі. Як продавати швидко та ефективно.

Досвід міжнародних рітейлерів.

ТРЦ України в епоху змін: мегамоли, реконцепції, перспективи регіонів.

Фуд-холи та фуд-корти. Новий погляд на їжу.

Серед ключових спікерів RDBSummit 2019:

Франческо Терра , Director, Market Research & Consulting at Urbistat;

, Director, Market Research & Consulting at Urbistat; Сердар Ерсой , Chief Operations Officer DeFacto;

, Chief Operations Officer DeFacto; Сергій Бадрітдінов , генеральний директор ТОВ "Інтертоп Україна";

, генеральний директор ТОВ "Інтертоп Україна"; Андрій Логвін , співзасновник та генеральний директор Kasta;

, співзасновник та генеральний директор Kasta; Євген Іваниця , Country Manager "JYSK Ukraine" LTD;

, Country Manager "JYSK Ukraine" LTD; Наталія Кравець, комерційний директор підрозділу Property Management Dragon Capital;

комерційний директор підрозділу Property Management Dragon Capital; Олександр Оверчук , директор ТРЦ Злата Плаза;

, директор ТРЦ Злата Плаза; Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse Group;

операційний директор Budhouse Group; Дар’я Кухаренко , комерційний директор А Development;

, комерційний директор А Development; Роман Тугашев , CEO Ulichnaya Eda та БУХТА food station;

, CEO Ulichnaya Eda та БУХТА food station; Олексій Панасенко , заступник генерального директора з операційної діяльності ТОВ "НОВУС Україна";

, заступник генерального директора з операційної діяльності ТОВ "НОВУС Україна"; Гастон Гайтан, Founder Theleisureway;