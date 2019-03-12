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VII Retail & Development Business Summit 2019: більше 20 ТОП-спікерів у програмі бізнес-сесій

Захід відвідають понад 400 учасників, серед яких власники і топ-менеджмент компаній рітейл-сфери, торговельної нерухомості, інвестиційного та банківського секторів
Цьогоріч головна тема заходу - "Виклики: яким буде рітейл в Україні та в світі 2025". Саміт включає 6 сесій, які розкриють головні події та аналіз ринку за минулий рік. А також визначать ключові тенденції, на яких потрібно загострити увагу найближчі 5 років.
VII Retail & Development Business Summit 2019: більше 20 ТОП-спікерів у програмі бізнес-сесій Фото: з вільних джерел

5 грудня в КВЦ "Парковий" (Київ) відбудеться VII Retail & Development Business Summit 2019 - міжнародний захід індустрії рітейлу та девелопменту. У програмі - виступи більше 20 ТОП-спікерів в бізнес-сесіях. Захід відвідають понад 400 учасників, серед яких власники і топ-менеджмент компаній рітейл-сфери, торговельної нерухомості, інвестиційного та банківського секторів.

Організатор - Асоціація рітейлерів України.

Цьогоріч головна тема заходу - "Виклики: яким буде рітейл в Україні та в світі 2025". Саміт включає 6 сесій, які розкриють головні події та аналіз ринку за минулий рік. А також визначать ключові тенденції, на яких потрібно загострити увагу найближчі 5 років:
Виклики: яким буде рітейл-2025.
  • Синергія онлайн і офлайн. Інсайти від лідерів.
  • Технології в рітейлі. Як продавати швидко та ефективно.
  • Досвід міжнародних рітейлерів.
  • ТРЦ України в епоху змін: мегамоли, реконцепції, перспективи регіонів.
  • Фуд-холи та фуд-корти. Новий погляд на їжу.
 
Серед ключових спікерів RDBSummit 2019: 
  • Франческо Терра, Director, Market Research & Consulting at Urbistat;
  • Сердар Ерсой, Chief Operations Officer DeFacto;
  • Сергій Бадрітдінов, генеральний директор ТОВ "Інтертоп Україна";
  • Андрій Логвін, співзасновник та генеральний директор Kasta;
  • Євген Іваниця, Country Manager "JYSK Ukraine" LTD;
  • Наталія Кравець, комерційний директор підрозділу Property Management Dragon Capital;
  • Олександр Оверчук, директор ТРЦ Злата Плаза;
  • Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse Group;
  • Дар’я Кухаренко, комерційний директор А Development;
  • Роман Тугашев, CEO Ulichnaya Eda та БУХТА food station;
  • Олексій Панасенко, заступник генерального директора з операційної діяльності ТОВ "НОВУС Україна";
  • Гастон Гайтан, Founder Theleisureway;
  • Геннадій Медведєв, ресторатор, бізнесмен. Автор проєктів Star Burger, Grill do Brasil та ін.
  • Олександр Фіалка, партнер Retail&Development Advisor;
  • Дмитро Погребицький, співзасновник Pesto Cafе;
  • Сергій Гермашев, CEO PICSELL;
  • Максим Скирда, менеджер з розвитку бізнесу в компанії FONDY;
  • Ольга Насонова, ресторанний експерт і аналітик, директор компанії "Ресторанний консалтинг";
  • Андрій Сук, заступник генерального директора Meest;
  • та інші перші особи компаній, що працюють у сферах рітейлу та девелопменту.

На захід уже зареєструвались представники компаній: DeFacto, Сільпо, Епіцентр К, Ашан, Мегаспорт, АТБ-маркет, LPP, McDonald’s, Ralph Loran, Multiplex, Золотий Вік, SOVA, ЦУМ, ТРЦ Dream Town, RDA, Цитрус, Arricano Real Estate, Multi Ukraine, UTG, Lifecell, Comfy і багатьох інших.

Після офіційної частини учасники заходу зможуть ближче познайомитись один з одним у неформальній атмосфері, налагодити професійні зв’язки та відпочити у компанії однодумців під час вечірнього фуршету.

Титульний партнер RDBSummit 2019 - мережа студій одягу VOVK. На думку багатьох експертів, мережа студій одягу VOVK - №1 серед молодих українських брендів одягу за темпами зростання і довіри клієнтів.

Програма саміту та реєстрація вже доступні за посиланням: https://zzz.rau.ua/rdbs/

Місце проведення: КВЦ Парковий (Паркова дорога, 16-А).

Контакти з питань партнерства та реєстрації:
 
Юлія Кушка: +38 067 223 07 30, [email protected]
Олеся Кобцева: +38 050 313 74 53, [email protected] 
 
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03 12 2019 12:12
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