Вірменія подала в суд Гааги на Азербайджан

Вірменія звернулася до Міжнародного суду ООН в Гаазі з вимогою застосувати тимчасові заходи проти Азербайджану.

Про це повідомляє Арменпресс.

"Республіка Вірменія, посилаючись на статтю 41 статуту і статтю 73 регламенту суду, направила 28 вересня до суду прохання про вказівку тимчасових заходів для збереження і захисту прав, закріплених у Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації",- пише видання.

Вірменія закликала суд ООН підтвердити зобов'язання Азербайджану щодо відмови від вчинення будь-яких дій, прямо або побічно спрямованих на витіснення етнічних вірмен, що залишилися, з Нагірного Карабаху.

Ми також писали, що Нагірний Карабах покинуло майже все вірменське населення.