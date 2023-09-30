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Вірменія подала в суд Гааги на Азербайджан

30 вересня 2023, 18:28
Вірменія подала в суд Гааги на Азербайджан
Вірменія звернулася до Міжнародного суду ООН в Гаазі з вимогою застосувати тимчасові заходи проти Азербайджану.

Про це повідомляє Арменпресс.

"Республіка Вірменія, посилаючись на статтю 41 статуту і статтю 73 регламенту суду, направила 28 вересня до суду прохання про вказівку тимчасових заходів для збереження і захисту прав, закріплених у Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації",- пише видання. 

Вірменія закликала суд ООН підтвердити зобов'язання Азербайджану щодо відмови від вчинення будь-яких дій, прямо або побічно спрямованих на витіснення етнічних вірмен, що залишилися, з Нагірного Карабаху.

Ми також писали, що Нагірний Карабах покинуло майже все вірменське населення.

 

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