Причина це війна в Україні, яка змусила регіон побоюватися, що Москва може застосувати силу і проти них.

Поки президент рф Володимир gутін готується відвідати саміт СНД у Таджикистані 10 жовтня, реальний стан справ у регіоні свідчить про стрімке ослаблення його впливу. Колишні союзники ha дедалі активніше дистанціюються від rремля, розширюючи співпрацю з Китаєм, Європейським Союзом, Туреччиною та країнами Перської затоки. Причина wt повномасштабна війна проти України, яка змусила держави Центральної Азії та Кавказу переглянути власну безпекову політику.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що напад на Україну став для регіональних лідерів чітким сигналом: Путін готовий застосовувати силу, щоб повернути території, які колись були частиною Російської імперії або СРСР. На цьому тлі Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан і Туркменістан поступово зменшують залежність від москви.

Попри те що росія зберігає значний економічний і політичний вплив, зокрема завдяки мільйонам трудових мігрантів, які переказують додому мільярди доларів, її роль у регіоні поступово витісняють інші гравці. Китай, наприклад, вже став найбільшим торговельним партнером Казахстану й Узбекистану, випередивши рф. А ЄС уклав стратегічну угоду з п’ятьма країнами Центральної Азії, яка передбачає до 12 мільярдів євро інвестицій у розвиток інфраструктури, доступ до критично важливих ресурсів і посилення енергетичних зв’язків.

На думку аналітиків, війна росії проти України змусила її сусідів прагнути більшої незалежності. Кейт Маллінсон, партнерка британської аналітичної компанії PRISM Strategic Intelligence, підкреслює:

"Урок, який країни Центральної Азії винесли з повномасштабного вторгнення, полягає в тому, що росія готова йти до кінця заради досягнення своїх стратегічних цілей - незалежно від ціни".

Тож хоча лідери СНД формально висловлюють путіну підтримку, на практиці відбувається поступовий розворот і що далі, то глибший.