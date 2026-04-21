Війна в Ірані послаблює вплив США – Politico

Союзники дистанціюються, а Китай посилює позиції.

Війна в Ірані загострює кризу у відносинах США з союзниками та послаблює глобальний вплив Вашингтона на тлі другого президентського терміну Дональда Трампа.

Про це пише медіа організація Politico.

За даними видання, багато країн невдоволені діями США, зокрема через відсутність консультацій перед початком бойових дій. Навіть союзники по НАТО обмежують підтримку, тоді як у низці держав посилюються антиамериканські настрої.

Конфлікт також спричинив енергетичну нестабільність: перебої з постачанням нафти та закриття Ормузької протоки змусили країни переглядати енергетичну політику, активніше інвестуючи у відновлювані джерела та альтернативні ринки. Водночас Китай може скористатися ситуацією, зміцнюючи свої позиції у глобальних ланцюгах постачання.

Крім того, війна оголила проблеми у військових альянсах США, а європейські країни дедалі частіше координують безпекові ініціативи без участі Вашингтона, а деякі партнери заявляють про необхідність зменшення залежності від США.

У самих Сполучених Штатах запевняють, що політика Трампа спрямована на довгострокову безпеку та стримування Ірану. Втім, критики вважають, що непослідовність рішень адміністрації підриває довіру союзників і створює стратегічну невизначеність.