Війна в Україні: Чому Крим залишається пріоритетом Києва – Le Monde

Майже щоночі українські ракети і дрони обстрілюють російські військові об’єкти на анексованому півострові.

За політичною метою також стоїть мета позбавити противника засобів виявлення до прибуття західної бойової авіації, пише французька газета Le Monde.

Алушта, Перевальне, Саки, Сімферополь: ніч на четвер, 23 травня, ознаменувалася серією нових бомбардувань Криму, території, окупованої російськими військами з 2014 року, але яку Україна не має наміру залишати в руках москви.

Згідно з кількома повідомленнями та зображеннями, оприлюдненими в проукраїнських мережах, ракети великої дальності ATACMS влучили в кілька населених пунктів, розташованих на півдні півострова, вразивши тут радіолокаційну станцію, там же телекомунікаційний центр.

За даними місцевої влади, в результаті ударів загинуло двоє людей.

Ці точкові удари по Криму стали чи не щоденним явищем з ранньої весни. Майже щоночі українські повітряні та морські ракети та безпілотники запускають по російських військових об’єктах.

Аеродром Бельбек на півдні півострова бомбили дві ночі поспіль, між 14 і 16 травня. Повідомляється, що кілька бойових літаків і зенітних систем були знищені або пошкоджені. РЛС дальньої дії на горі Ай-Петрі, що на південному узбережжі, було уражено 12 травня. 19 травня в порту Севастополя був затоплений ракетний корвет.

Хоча ця одержимість Кримом могла здаватись законною, коли українські сили мали ініціативу на місцях, вона більш сумнівна з огляду на труднощі, з якими зараз стикається Київ на півночі та сході країни.

Навіщо розпорошувати ресурси, а не зосереджувати їх на штурмах московських військ на Донбасі та в Харківській області? Хіба безпілотники та ракети, запущені по російських аеродромах і базах у Криму, не будуть більш корисними для допомоги українським бригадам у стримуванні наступу ворога на материку?

На думку західних аналітиків, Україна не може дозволити собі нехтувати півостровом.

"Крим був представлений Володимиром Зеленським як стратегічний пріоритет 2024 року. Українці зобов’язані залишатися там активними, навіть якщо їх сьогодні більше хвилює Донбас і Харківська область", – сказав науковий керівник Тібо Фуйе.

Успіхи України в регіоні, такі як витіснення російського Чорноморського флоту з порту Севастополя, також допомагають врівноважити невдачі на півночі та сході, що корисно для зміцнення морального духу серед військ і населення.

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Хоча більшість бойових дій точиться на материку, Крим також залишається важливим матеріально-технічним центром для постачання російської армії на південному фронті. Керченським мостом продовжують курсувати залізничні колони, хоча через пошкодження конструкції в 2022 і 2023 роках довелося обмежити тоннаж транспортування. Численні човники перетинають Азовське море до східного узбережжя півострова для постачання московських військ.