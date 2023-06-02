Війна в Україні не змінила плани Китаю щодо вторгнення на Тайвань – CNN

У звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) йдеться про те, що конфлікт у Європі також може прискорити тенденції в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні до збільшення військових витрат і зусиль з розвитку військового потенціалу.

Немає жодних доказів того, що невдале вторгнення росії в Україну змінило погляди Китаю на часові рамки чи методологію для будь-якої потенційної атаки на Тайвань.



Про це повідомляє CNN.

Останнім часом зросли занепокоєння США та всього регіону з приводу зусиль Китаю щодо нарощування військово-морського флоту, мілітаризації островів у Південно-Китайському морі, намагання укласти угоди безпеки в південній частині Тихого океану та посилення риторики навколо спірних територіальних претензій щодо Тайваню.

Ці занепокоєння загострилися протягом минулого року, оскільки Пекін двічі влаштував масштабні військові навчання навколо острова Тайвань і відмовився засудити вторгнення росії в Україну.

Це вторгнення також привернуло підвищену увагу Китаю до Тайваню. Так, правляча комуністична партія Китаю стверджує, що острів нібито є їхньою власністю, попри те, що Пекін ніколи його не контролював. Партія пообіцяла об’єднати острів із материком, у разі потреби – силою.

У доповіді IISS зазначено, що немає жодних доказів того, що війна в Україні змінила мислення Китаю щодо часових рамок або методології щодо можливого нападу на Тайвань.



"Погляд Пекіна на Тайвань як на внутрішній виклик сформував його оцінку того, що застосування Китаєм сили для повернення острова було б абсолютно несхожим на війну в Україні", - йдеться у звіті.



Проте у звіті зазначається, що китайські військові експерти проаналізували наслідки підтримки Заходом України та фактори, які сприяли поганій військовій ефективності росії.



Додається, що неможливо визначити, чи застосує Китай силу для захоплення Тайваню в якийсь момент у майбутньому, і що рішення Пекіна буде формуватися не лише оцінкою військового потенціалу, а й розглядом ймовірності невійськової реакції США та союзників, включаючи потенційні економічні наслідки.



"Немає доказів того, що у Китаю є фіксований графік вторгнення на Тайвань", - додається у звіті.