Війна в Україні перетворила НАТО – CNN

Раніше французький президент Макрон заявляв, що альянсу загрожує "смерть мозку".

З того часу, як президент владімір путін наказав російським військам здійснити повномасштабне вторгнення в Україну, реакція країн НАТО була зосереджена на тому, як краще закінчити війну на землі, що означало необхідність відправити на допомогу Збройним силам України танки, ракетні системи, артилерію та забезпечити навчання українських солдатів. Непогано для організації, якій, як заявив у 2019 році президент Франції Еммануель Макрон, "загрожує смерть мозку". Але агресія росії не обмежується полем бою на землі.

Про це пише CNN.

Ще до повномасштабного вторгнення чиновники НАТО відзначали зростання неконвенційних бойових дій, спрямованих на Україну та інші західні цілі. З початку війни Кремль використав дезінформацію, обмеження на енергоносії та кібератаки на інфраструктуру, щоб виправдати та просунути свою війну.

Наприклад, росія активно просувала міф про те, що НАТО пообіцяло не розширюватися на схід після розпаду СРСР, і деякі громадяни вірили в це.

Минулого року російська кібератака вивела з ладу німецькі вітрові електростанції.

В Україні росія використовує енергетику як зброю проти західних союзників.

З початку війни основну увагу Заходу було зосереджено на витратах на оборону. Не секрет, що переважна більшість союзників НАТО протягом багатьох років не досягала цільового показника в 2%, що давно обурює чиновників брюссельської штаб-квартири НАТО.

Можливо, західні країни стали настільки самозадоволені в пострадянську епоху, відчуваючи, що вони виграли холодну війну.

Пітер Кеддік-Адамс, колишній офіційний історик НАТО, пояснює, що країнам, які не перебувають у стані війни, дуже складно поводитися так, ніби вони перебувають у стані війни. Цей військовий менталітет є ключовим при боротьбі з погрозами, які не стоять на землі, але є настільки ж агресивними та існують у місцях, які найважче помітити.

"НАТО може розвиватися настільки швидко, наскільки члени готові вкладати кошти. Якщо ви - демократична країна мирного часу, то дуже важко перелаштуватися і контратакувати неконвенційні атаки супротивника. Якщо ви не перебуваєте в стані війни, то є межа того, що ви і ваша громадськість готова витратити на те, чого не видно на поверхні", - сказав він.

НАТО використає липневий саміт, щоб показати готовність до викликів майбутнього.

Планується презентація Інноваційного фонду НАТО – проєкту, який об'єднає 23 членів НАТО з приватним бізнесом у технологічному секторі.

Каддік-Адамс каже, що Україна дає НАТО можливість довести, що альянс може діяти ефективно, не вплутуючись у війну, що дозволить його членам спокійніше ставитись до витрат у майбутньому.

"Україна стала плацдармом для експериментів НАТО в цій неконвенційній галузі. Не чіпаючи росію, НАТО дозволив Україні спробувати деякі речі, які хотів би зробити сам, але політично не може. Це відповідає на багато питань про підтримку вогню війни або занепокоєння Німеччини, але у військовому відношенні - це можливості", - сказав він.

Легко забути, як недавно Макрон зробив свої коментарі про "смерть мозку" НАТО. Те, як альянс застала зненацька путінська ескалація, може надати цій думці деяку переконливість.

Але єдність альянсу була одним із найменш очікуваних та найбажаніших аспектів реакції Заходу на війну в Україні. А відносна стабільність політики всередині альянсу створила для НАТО можливість спробувати щось нове та отримати на це гроші.

Проте чиновники також усвідомлюють, що такий колегіальний підхід не може тривати вічно. І деяких найбільше непокоїть не невідомість того, як довго триватиме війна і як довго західні країни зберігатимуть до неї інтерес. Багато хто думає про перспективу проведення виборів по всьому альянсу, на яких питання України може стати одним із головних - включно з гонкою за Білий дім у 2024 році.